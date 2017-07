El nuevo numerito de Lucía Pariente, madre de Alba Carrillo, ha concentrado toda la atención en Supervivientes. A Pariente, que tiene un genio de órdago, le han bastado apenas unos días para volver a convertirse en el centro de atención del reality de Telecinco después de su entrada en la isla como "fantasma del presente"... y su posterior y fulminante regreso a los platós.

Todo vino a colación de las palabras de la colaboradora Nagore Robles sobre su hija y el comportamiento de la organización en la isla, dando la razón a Kiko -novio de Gloria Camila- durante su estancia en la cabaña. Nagore, en concreto, dijo que Alba Carrillo era "igual de esquizofrénica que su madre", lo que enfadó tanto a ésta que hizo un amago de abandono del plató de Telecinco. Al final, decidió quedarse y explicar su versión de lo ocurrido con Kiko.

"Cuando empecé a pescar empezaron los problemas en la isla. Yo no llevaba nada preparado, solo la ilusión en mi maleta -confesó entre lágrimas Lucía-. A mí Kiko, para una semana, me da exactamente igual. Yo quería disfrutar esa semana de corazón", comenzó explicando la bronca que se organizó después, en la que el joven aseguró que se sintió acosado por Pariente, expulsada inmediatanente por la organización tras el percance.

El asunto fue el siguiente: Pariente suplicó al novio de Gloria Camila que fuesen al mar a bañarse para aliviar el picor tras sufrir multitud de picaduras de mosquito. Pero éste se negó de muy malas maneras. Pese al cambio de actitud de Pariente, que ya que no concursaba "oficialmente" simplemente iba a pasalo bien, no pudo llevarse particularmente bien con Kiko, con quien ya tuvo sus más y sus menos antes de la primera expulsión. Ella le suplicó ir al agua para aliviar el dolor, pero él se negó y le obligó a buscar una actividad para hacer. "Hasta me arrodillé y le pedí que me acompañase a meterme en el agua, que tenía fiebre. Y él empezó a meterse conmigo. Fue cuando perdí los nervios".

Tenía una "picadura por centímetro cuadrado" y la prueba es que luego tuvo que ser atendida por el médico, dijo a una inflexible Sanra Barneda. "No tengo que pedir perdón porque dije lo que sentía. Se me ha echado con razón, pero lo mismo hizo él hace dos meses y sigue en el concurso", dice Pariente, que llamó "niñato de mierda" -entre otras cosas- a Kiko.

Lucía Pariente, afectadísima, explicó en el programa que "está cansada de que se juzgue sin saber", pero que sufrió tantas picaduras de bichos que se "moría del dolor". Se arrepiente de las formas, pero no de lo que dijo.

"Se te fue la olla", le recriminó Barneda, reconociendo que Kiko no le dejaba salir del recinto. "Le has insultado, lo hemos visto todos, y se te va", dijo, calificando a Pariente de "alterada". "No niego que lo hayas pasado mal, y por lo que has mostrado en las fotos con esas picaduras de mosquito, es normal que entrases en ese estado", explicó, para luego recriminarle su actitud, sus insultos hacia Kiko, y preguntarle duramente "¿qué va a pensar tu hija de esto?". "Entrábais como pack, y no dejas de ser su madre, que sigue concursando en Supervivientes", dijo, explicando las consecuencias que puede pasarle su actitud a Alba, que está nominada pero sigue concursando.

"No es así, Sandra, me atuve a todas sus normas a la hora de levantarse, no he querido molestarle en ningún momento. Cuando falto al respeto pido perdón, y cuando termino la frase de la ofensa le pido perdón", contestó una muy alterada Lucía Pariente.