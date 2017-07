Una enfurecida Paula Echevarría estalla contra los fotógrafos en Marbella

Paula Echevarría lleva varios meses de absoluta actualidad. Aunque se esfuerza en mantener un perfil bajo, la actriz es noticia cada vez que aparece en redes sociales o en algún photocall a raíz de su dolorosa separación de David Bustamante. Tanto es así que la tensión ha ido subiendo, como lo demuestra el incidente ocurrido en las costas de Marbella estos días.

Durante su descanso marbellí junto a unas amigas, un fotógrafo trató de captar imágenes del grupo en el interior del complejo hotelero donde se alojaban. Y Paula, ni corta ni perezosa, no dudó un instante a la hora de enfrentarse a él y amenazarle con llamar a la seguridad del hotel.

Paula, destacada instagramer, ha compartido ella misma imágenes del spa y el hotel donde se aloja en sus primeras vacaciones sin David Bustamante, pero le ha sentado especialmente mal que alguien le "pise" las vacaciones.

"Yo me voy a la playa cuando me da la gana, ya me expongo yo si quiero en un sitio público", le recriminaba al fotógrafo ante las autoridades. "Lo que no puedes hacer es enfocar a donde sabes que no puedes, eso está prohibido", dijo Echevarría, evidentemente furiosa.

Después, Paula continuó a lo suyo con María Isabel, la mujer de Poti, y la diseñadora Alicia Promesas, dos de sus mejores amigas que han acompañado en todo momento a Paula en estos días de relax alejada del mundanal ruido.