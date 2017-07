Ruth Lebaque, la fantasía de Escassi: "Me pidió sexo el día de su boda"

En Interviú Ruth Lebaque nos narra sus fantasías sexuales con Escassi, que le pidió "sexo el día de su boda. "No me extraña que su matrimonio durara tan poco, porque además de mí habría otras muchas". Escassi entró a Ruth, leonesa de 28 años residente en Barcelona, donde dirige una tienda de moda, por Instagram, primero siguiendo su cuenta y más tarde vía WhatsApp, una vez ella accedió a pasarle su teléfono. "Me decía que era muy vicioso, morboso y cerdo, y que yo estaba muy buena". Ella le preguntó si tenía pareja, pero él -naturalmente- cambió de tema y "empezaba a hablarme de las cosas que me haría". Dice Ruth que Escassi le mandó una foto de una amiga suya rubia de Barcelona y que si quería organizaba una fiesta para los tres. "Quería una rubia y una morena". Ella, al final, confiesa que "después de hablar, hablar... creo que nos quedamos con ganas de vernos": Y si pensaban que con eso se acababan las fantasías en este número, se equivocan: Olvido Hormigos nos obsequia con su primer e incendiario relato erótico.

En la revista Pronto nos presentan a un Julio Iglesias "acorralado". Una prueba de ADN ha confirmado qeu es el padre de Javier Sánchez, un valenciano de 41 años. Se trata de la culminación de 27 años de lucha judicial para ser reconocido como el noveno descendiente del cantante. Su madre, María Edite Santos, era bailarina en un club donde acutó Julio Iglesias.

Además, un enamorado Miguel Ángel Silvestre ya ha presentado a su nueva novia, Albanai Sagarra, a sus padres. Como él, es una apasionada del mar que gusta de disfrutar de su tiempo libre entre las olas. Es una española a la que conoció la pasada primavera en Los Ángeles y de la que no se separa desde entonces, aunque han conseguido llevar su relación discretamente hasta ahora. Albania es once años menor que Miguel Ángel, que tiene 35 años, y ha estudiado Comunicación en la Universidad de Florida. También nos narran la historia de una pareja que se declaró en la guardería y se ha casado ahora, 20 años después.

En ¡QMD! siguen a vueltas con Terelu, que ya no puede aguantar más. La revista se centra en su monumental bronca de la semana pasada. La hija de Teresa Campos no soporta que la ex de Santana critique a su hermana, y la chispa saltó. "Está insultando a mi hermana todo el rato y ya está bien. Es mi hermana y le debo mucho, muchísimo". La cosa se complicó y acabó mandando "a la mierda todo". Mila se manifestó igualmente harta por las mentiras de Carmen Borrego. ¿Pero qué pasó para que ambas se encendieran de esa manera? Con motivo de la presentación de su libro, Terelu dará una gran fiesta a la que ha invitado a todos sus compañeros, incluyendo a Mila... que tendía que coincidir con Carmen. "No voy porque no quiero incomodar a nadie. Alllí me encontraría con gente que no me apetece como Carmen, Terelu y la propia Teresa. Terelu me invita porque sabe que no voy a ir". Otra figura destacada de Telecinco, Jesús Vázquez, enseña su musculoso cuerpo en Ibiza.