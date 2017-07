¿Por qué Belén Esteban ha retirado su apoyo a Laura Matamoros?

A falta de unos días para que llegue a su final la última edición de Supervivientes, Belén Esteban ha retirado su apoyo a Laura Matamoros. La hija de Kiko Matamoros se convirtió, junto a José Luis, en la primera finalista del concurso. Ahora falta saber quién se une a ellos: Alba Carrillo, Alejandro Caracuel o Iván González.

Los nervios están a flor de piel en Honduras, lo que se traduce en tensiones y discusiones constantes entre los supervivientes. En los enfrentamientos, Belén Esteban ha decidido ponerse de parte de José Luis y no ha dudado en pedir que él sea el ganador del concurso. Choca el cambio de opinión de la princesa del pueblo, que durante la participación de Laura en GH VIP fue una de sus grandes defensoras.

Un cambio de postura que no ha sentado bien al padre de la protagonista, que afirmó que en la reunión que tuvo con su hija antes de empezar la aventura le advirtió de la posible traición de Belén: "Antes de que se fuera celebramos una cena y ella me dijo que contaba con el apoyo de Belén. Yo le dije que cuando estuvo en Gran Hermano la situación era otra y las cosas cambian. Por aquel entonces, defenderla era una manera de darme palos a mí. Lo único que me duele es que Laura no lo va a entender y va a sufrir, porque ella pensaba que con determinadas personas tenía apoyo".

"Yo apoyé a Rosa Benito en Supervivientes pero no lo hice en Gran Hermano. No tengo ningún problema con Laura, a lo largo del concurso ha habido cosas que no me han gustado. Cuando salga yo pienso llamarle y explicárselo", intentó disculparse Belén ante Kiko. Sin embargo, continuó explicando que le hubiese gustado sentirse más apoyada públicamente por Diego y Laura ante su guerra con Toño Sanchís: "Diego expuso su caso, pero a mí me hubiera gustado que me hubieran dicho algo. Que yo no se lo tengo en cuenta, porque me sé defender".