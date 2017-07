Tranquila y feliz tras muchos meses preparando su ofensiva judicial contra Toño Sanchís, Belén Esteban está por primera vez en mucho tiempo a gusto con la prensa. Pero sigue habiendo un tema que le hace torcer el gesto: el inmediato cumpleaños de su hija Andrea Janeiro, que este 20 de julio hará la mayoría de edad, posibilitando a los fotógrafos y las revistas "despixelar" la imagen de la, hasta ahora, niña.

"Escúchame Paz, no voy a decir nada", dijo una tensa Belén Esteban ante las preguntas de Paz Padilla en Sálvame. "No voy a decir ni pío de la niña, ni lo que voy a hacer con ella", explicó en relación a la posible fiesta de cumpleaños que se celebrará en unos días.

Detrás de todo, la decisión de la propia Andrea de mantenerse alejada de la prensa. "No quiere y no quiere, y no la voy a obligar. Es su cumpleaños, aguantaremos las primeras fotos, pero tengo que respetar los deseos de mi hija", dijo Belén, cada vez más tensa ante las preguntas de los colaboradores.

De modo que la hoja de ruta de Belén Esteban respecto al previsible acoso mediático está clara: es la decisión de su hija Andrea. "Hay revistas que me han hecho muy buenas ofertas, pero no hemos aceptado", insiste. No es nuevo que revistas como ¡Hola! han ofrecido un sustancioso cheque a la pareja para que pose por primera vez en su portada.

¿Pero qué hará ante el seguimiento constante de los paparazzi? "No me queda otra, ¿qué hago, mato a la prensa?", preguntó en tono retórico. "Ya se cansarán. Pasará y me tendré que aguantar".

Tajante, Belén cerró el tema: "Mi hija no se quiere dedicar a esto y está en su derecho". Y cada vez más a la defensiva, pidió que, si tanto les picaba la curiosidad, "que se lo preguntasen a Jesulín".