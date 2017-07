Esta semana Risto Mejide recibía en su programa una visita muy especial. El superviviente Bigote Arrocet llegó muy seguro al plató de All you need is love...o no y se sinceró con el presentador con quien habló sobre cómo conquistó a María Teresa Campos, repasó su vida y recordó los mejores momentos de su paso por Supevivientes.

Como es habitual en el programa, el invitado se sometió al test de Risto donde ambos se plantean preguntas de lo más íntimas. El humorista no dudó a la hora de contestar a todas las preguntas que le planteaba el presentador: ¿Cuál ha sido el peor momento de tu vida?, a lo que Bigote contestó entre lágrimas: "Cuando me fui de mi casa mis padres nos llamaron, a mí y a mis hermanos, para ver con quién nos queríamos ir, si con papá o mamá. Yo dije que no me iba con ninguno de los dos porque si yo me iba con mi mamá, mi papá iba a pensar que yo no lo quería y viceversa. No me fui con ninguno de los dos, y punto. Se quedaron con la duda de a quién quería más porque yo quería a los dos, y punto. Yo me enojé con mi padre después de lo que te he comentado. Cuando me fui de mi casa dijeron que en menos de 10 días estaba de vuelta y yo no volví más hasta que murió mi padre".

A pesar de su llanto, el humorista continuó: "Yo no estaba en Chile, estaba en México y me enteré como al cuarto día, porque no había teléfono móvil ni nada. Después de 8 o 9 meses fui a Chile y le dije a mi hermano Marco que me llevara al cementerio. Allí le dije de todo a mi padre y le agradecí que fuera como fue conmigo porque yo no quería ser como él. La misión de mi padre era ser como era para que yo fuera mejor. Por eso yo estoy muy bien con él".

El sexo después de los setenta

También habló sobre su relación con María Teresa Campos y Risto le preguntó cómo se vive el sexo a su edad en un intento de que Bigote hablara sobre su relación con la veterana presentadora: "El sexo después de los 70 se vive con mucha dificultad, pero se vive". "¡Es un superviviente del sexo!", exclamó el colaborador David Guapo entre risas. Después de que el chileno confesara que de pequeño quería ser cura misionero, el presentadora aprovechó para seguir hablando de sexo: "No te veo yo como misionero. Haciendo el misionero, sí", a lo que el humorista contestó: "Ahora mismo ya no. Eso ya se me ha olvidado".

"Nos sedujimos hablando.Yo soy muy tímido, aunque no lo parezca. Y ella también lo es. De la noche a la mañana nacen sentimientos que se descubren cuando hablas con la gente. A medida que vas hablando vas conociendo a la persona. Lo mejor de vivir un amor maduro con María Teresa es que es maduro. Cuando somos jóvenes tenemos muchas trabas. No eres el mismo con 10 años que con 50. La vida la miras de otra forma. Sabes que te queda poco y que lo único que tienes seguro es que te vas a morir. Yo preparé una mochila para estar más que listo para recibir a la muerte, y ya está", reconoció Bigote.