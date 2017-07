Ya conocíamos la versión de Ángel Garó sobre la guerra abierta que mantiene con su abuela y su tío, que acudieron a Sálvame para sacar a la luz sus tensiones familiares tras saltar la noticia de la supuesta agresión del humorista a su exnovio Darío. Ahora le toca el turno a Maribel Hortelano, madre de Ángel Garó, que además de descubrir al verdadero Ángel Garó, habla sobre el drama familiar que vivió en su juventud y que le llevó a estar enemistada con su madre.

"A todos los hijos se les quiere igual, pero él es especial", comenta en la revista Lecturas sobre Ángel. "Es muy cariñoso y generoso. Además, admiro su trabajo, es el orgullo más grande. (…) Tiene un poquito de pronto. Siempre ha sido muy generoso, antes de tener y cuando tuvo. Me siento muy respaldada por mis hijos". Cuando se duda del apoyo económico que el humorista ha dado a su familia, Maribel da la cara por su hijo: "Me duele, no es así. Cuando me separé, renuncié a la paga que tenía que pasar mi ex a mis hijos. Tenía que sacar adelante a cuatro. Todos me ayudaron. (…) No era famoso aún, pero las primeras 500.000 pesetas que tuvo me las dio para un negocio de mamparas de baños que tenía".

Sobre el incidente de Ángel con Darío, por el que llegó a pasar una noche en el calabozo, Maribel confiesa que sospechó del novio de su hijo desde el principio: "Cuando vi a Darío por primera vez no me gustó. Lo calé a la primera. Le temblaban las piernas y eso es síntoma de una adicción. Mentía mucho. Pero como eso a Ángel ya se lo habían dicho su hermana y sus amigos, yo no quería que se sintiera solo en esa aventura y lo apoyaba". Maribel asegura que lo pasó muy mal el día de la detención: "No podía entrar a la puerta del calabozo. Nos dijeron que no podíamos llevarle comida ni ropa. Me mantuve en el dolor, pero al margen, no en la puerta".

En la entrevista recuerda también los difíciles años en los que se enamoró del padre de Ángel: "Mi padre era muy conocido, estaba bien situado. Era la hija única, los demás eran todos varones y, cuando vieron ese roce, me llevaron a un correccional. Fueron tres meses muy duros. (…) La persona que elegí, siendo una bellísima persona, no tenía un futuro brillante y mis padres no lo aceptaban. (…) Me dieron dos opciones, o casarme o dejar la relación. El ambiente en casa era hostil y me casé".

Sobre las declaraciones de su madre sobre Ángel, Maribel se siente muy decepcionada: "Cuando vi en televisión que la abuela y el tío de mi hijo iban a hablar, me morí y la llamé. Le dije: '¿Es verdad que vas a ir contra mi hijo?' y me dijo 'sí', le dije: 'No comulgues', un hermano mío del Opus hace que le manden a alguien todas las semanas, y colgué". (…) Nunca me he sentido querida por mi madre. Su sequedad y su falta de empatía me hacen sufrir".