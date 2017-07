El gran enfado de Bárbara Rey al salir del hospital: "No tengo palabras"

La crónica rosa de Es la mañana de Federico ha contado con Beatriz Cortázar, Daniel Carande y Rosa Belmonte para tratar toda la actualidad del mundo del corazón. Incluyendo la reciente crisis médica de Bárbara Rey, que ha permanecido ingresada desde la semana pasada debido a una grave infección –que finalmente no ha sido neumonía– que llevó a la actriz directamente a urgencias.

No obstante, y tras muchos días en el hospital, la polémica Bárbara Rey ya está en casa. Y ha aprovechado para hacer una poda radical en su agenda de contactos. Tal y como ha explicado la periodista Beatriz Cortázar en esRadio, el ingreso hospitalario de la murciana le ha servido para "darse cuenta de quién está y quién no".

En efecto, Bárbara Rey está disgustada con "alguien muy cercano" que, tal y como ella misma ha dicho "ya no hará más daño a ella o a sus hijos". La actriz de 67 años no nombra en ningún momento a esa persona ni lo que ha hecho (o no ha hecho), pero desde luego ésta se puede dar por aludida: "Ha sido una decepción tan grande, que no tengo palabras para expresarlo".

"Nunca podré dar mi cariño a quien no corresponda y merezca todo lo que yo entrego. Saldrá de mi vida para que nunca más me haga daño a mí o a mis hijos", ha asegurado la exvedette. No obstante, asegura Cortázar,"Bárbara está prudente todavía" y no ha dicho de quién se trata. De momento, está concentrada en su total recuperación.