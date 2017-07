Los otros negocios detrás de la fortuna de Paz Padilla

Años de trabajo y esfuerzo han convertido a Paz Padilla en una de las presentadoras estrellas de la televisión. La gaditana, que de niña acudía a Cáritas con su madre, como ella misma ha contado en alguna ocasión, ha sabido invertir el dinero que ha ganado durante estos años acumulando un patrimonio que incluye ocho propiedades, una empresa y dos exitosos negocios.

Hace unos días conocíamos la noticia de que la humorista había ganado la batalla a Hacienda, que le reclamaba casi un millón de euros. Por ese motivo, esta semana la revista Lecturas habla sobre el sorprendente patrimonio de Paz Padilla, conseguido gracias a las buena inversión del dinero que ha ganado en televisión. Lejos quedan aquellos días en los que "solo podía comer pan con manteca".

Con los años, ha construido un imperio económico con la empresa Polboart S.L de la que es administradora y única accionista, y que tiene un activo de casi dos millones de euros, según las cuentas presentadas en 2015. También cuenta con una mansión en Villaviciosa de Odón, que adquirió en 2005, de 1.820 metros cuadrados donde vive con su hija Anna.

"No me meto en deudas que no puedo pagar", declaró en una ocasión, lo que parece el secreto de su triunfo. Polboart también gestiona la casa rural Can Miquelet, una impresionante masía del año 1700, adquirida en Vilademuls y que le correspondió tras el divorcio de Albert Ferrer, padre de su hija. La casa rural se alquila por 3.000 euros la semana y 1.000 por fin de semana en temporada alta.

"Es como una hormiguita, nada derrochadora. Valora mucho el dinero porque no lo ha tenido", comentó una persona de su entorno laboral a Lecturas. Pero no solo valora el dinero, sino que, además, tiene buen ojo para las compras. En 1996 creó su empresa y empezó a invertir en inmuebles: un piso en Cádiz, una vivienda unifamiliar en Premiá de Mar, un terreno en Premiá de Mar, un local en la misma localidad, un piso en Barbate y la vivienda familiar de Villaviciosa de Odón.