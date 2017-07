Sobredosis de las Campos (y el riesgo que corre Carmen Borrego)

María Teresa y Bigote han reaparecido juntos por primera vez desde que su vida ha dado un vuelco: ella se recupera de una isquemia cerebral mientras él se adapta a las comodidades de la vida fuera de Supervivientes.

Los dos acudieron juntos hace unos días a la boda de la hija del marido de Carmen Borrego: la menor de las Campos está casada en segundas nupcias con José Carlos Bernal, que ejerció de flamante padrino.

Al enlace también acudieron Terelu y Kike Calleja, que, dice Lecturas, "ya es uno más de la familia".

Sobredosis de Carmen Borrego

Carmen Borrego is the new Carlota Corredera. Corre el riesgo de hartarnos con tanta presencia mediática. Empezó con el reality sobre su familia, siguió con los debates en Supervivientes, ahora es consejera del amor en MYHYV, y esta semana varias revistas la llevan a portada.

En Semana, nos revelan quién es su marido, con el que posa sonriente en fotos más típicas del álbum familiar (las que ponemos en el mueble del salón) que de una revista de primera línea.

Guerra abierta entre Mila y Terelu

No podía faltar una semana en la que Lecturas no atizase a María Teresa campos y familia. En esta ocasión, desvela "la verdadera razón por la que Mila y Terelu han roto su amistad".

Según la publicación, el detonante de la brutal pelea que han protagonizado recientemente ante las cámaras son unas palabras de Carmen Borrego en un bar asegurando que Bigote está con su madre por interés. "Es un profesional", dijo ante media plantilla de Sálvame.

A partir de entonces, Mila ha acusado a las Campos de "doble lenguaje" y a Borrego de ser "mentirosa, cínica y lista" ahora que defiende al novio de su madre.

Lecturas cierra el reportaje asegurando que "la despedida es un hecho". Se equivoca. La reconciliación televisada está a punto de producirse.

El patrimonio de Paz Padilla

"De pedir en Cáritas a tener ocho propiedades". Ese es el resumen del reportaje que Lecturas dedica a Paz Padilla la misma semana que la Presentadora Suplente Primera de Sálvame haya ganado la batalla que mantenía con Hacienda.

Dice la revista que de niña "sólo podía comer pan con manteca". "He ido con mi madre a Cáritas durante años", reconoce la humorista.

Ahora, Paz ha invertido todo el dinero que ha ganado en televisión en ocho propiedades, posee dos millones de activo en su empresa y cuenta con dos florecientes negocios: un bar en Villaviciosa de Odón y un hotel rural en Gerona.

Mar Flores, días (o lustros) de amor y lujo

Leemos en Love que Mar Flores ha pasado unos días de amor y lujo en la Costa Azul junto a su último novio, Elías Sacal. No es noticia, teniendo en cuenta que la modelo reconvertida empresaria lleva décadas viviendo de aquella manera.

Dice la publicación que Mar está "más delgada y espectacular que nunca". Parece que ha estrenado delantera.

Exclusiva en 'Diez Minutos': Jesús Mariñas se casa

Nuestro admirado Jesús Mariñas protagoniza la noticia bomba de la semana: ha contraído matrimonio con el fotógrafo venezolano Elio Valderrama, con el que mantiene una relación de amor intermitente desde hace 27 años.

Poco dado a hablar de su vida privada, Mariñas ha hecho una excepción con Diez Minutos para explicar los motivos de este matrimonio: "Me he casado con Elio porque sentía que se lo debía"… "el día que yo casque, por lo menos tendrá la mierda de la pensión". "Es una persona como irreal por la serie de cualidades que tiene y ya no encuentras en la gente", dice Mariñas en la entrevista.

La Familia Real monegasca, de fiesta (para no variar)

Los hijos de Carolina de Mónaco, que viven en una juerga perpetua, se han reunido este fin de semana para celebrar la boda de Ernst August de Hannover, que fue su hermanastro durante un tiempo: el que duró el matrimonio de su padre con la primogénita de Rainiero. ¡Hola! se ha quedado con la exclusiva.

El hijo de Ernesto, el príncipe borrachín, se ha casado con la it-girl Ekaterina Malysheva en una boda de cuento a la que ha faltado el padre del novio. Ernesto se opone a que su hijo sea feliz y ya de paso se quede con los bienes de valor incalculable que tienen los Hannover. De hecho ha pedido que le devuelva todos los regalos que le ha hecho.

También faltó Carolina, quien, según ¡Hola!, no asistió "por deferencia a la familia". Hubiera sido un puntazo.

Cóctel de noticias

Paula Echevarría, vida de soltera. Todas las revistas dedican alguna página a la ex de David Bustamante en su primer verano alejada del cantante. En Semana la vemos acudiendo al concierto de Sting y llevándose las manos a la boca para silbar al cantante.

José María Michavila tiene nueva amiga. La revista Love muestra imágenes del exministro acudiendo al Teatro Real junto a una mujer rubia que no tiene nada que ver físicamente con su ex, Genoveva Casanova.