Emotiva presentación del libro de Terelu Campos (con dos sorpresas que nadie esperaba)

La vida empieza a sonreír de nuevo a Terelu Campos. Hace unos días la hija de María Teresa Campos daba la dichosa noticia del final de su tratamiento contra el cáncer de mama que le diagnosticaron en diciembre del 2011. Pero ahí no han acabado las alegrías para la colaboradora, ya que este miércoles presentó su primer libro, firmado junto al reportero Kike Calleja: Frente al espejo. Una obra que recoge parte su vida y donde trata temas tan duros como su enfermedad o el suicido de su padre.

El Hotel Villa Magna de Madrid se llenó de familiares y amigos de Terelu, que no se quisieron perder uno de los días más emocionantes de su carrera. Su ex marido Alejandro Rubio, junto a Alejandra, la hija que tiene con la presentadora, María Teresa Campos, sonriente y agarrada del brazo de su adorado Edmundo Arrocet, y Carmen Borrego y su marido José Carlos Bernal fueron los primeros en llegar al photocall y ocupar la primera fila de asientos en la presentación.

Una recuperada María Teresa Campos, emocionada por el día tan importante para su hija declaró: "Estoy muy contenta, porque este libro va a dar a conocer la verdadera historia de Terelu. En algunos momento ha sido duro leerlo". Sobre su estado de salud tras sufrir un ictus el 16 de mayo, la presentadora tranquiliza: "Estoy muy bien. Recuperándome en casa, ya tranquilos los dos tras Supervivientes".

Carmen por su parte, no dudó en hablar sobre su relación con Edmundo: "Todo está genial con él. Si tras Supervivientes va a mejor la relación, pues genial. Siempre que vaya a mejor, todo es bueno". Sobre el libro de Terelu, comentó que hay partes del libro que le han afectado especialmente: "Es que no es lo mismo vivirlo, que leerlo. Me duele el sufrimiento de mi hermana". Al preguntarle sobre su relación con Mila, esquiva la polémica: "Yo nunca he vetado a nadie. Lo que pretendo es que todo el mundo sea feliz". También evitó hablar en exceso sobre una de las ausencias más sonadas, la de Rocío Carrasco: "No ha podido venir, por motivos personales. Comprende que no voy a hablar nunca de Rocío. No me gusta hablar de mi vida, como para hablar de la de los demás".

Junto a sus familiares, otras caras famosas como Esperanza Gracia, Isabel Rábago, Belén Rodríguez, Makoke, el arquitecto Joaquín Torres o Lucía Pariente. Tampoco faltaron sus compañeros de Sálvame: Carlota Corredera, Lydia Lozano, Chelo García Cortés, Kiko Matamoros, Raúl Valldeperas o Raúl Prieto.

Una de las presencias al evento más cuestionadas y polémicas era la de Mila Ximénez y Kiko Hernández. Durante días, los dos colaboradores insistieron en que, pese a la buena relación. tanto laboral como personal, que mantienen con Terelu, no acudirían a la presentación debido a las tiranteces que, por un lado Mila mantiene con Carmen Borrego y por otro lado, Kiko tiene con Bigote. Pero como la coherencia no es algo que exista dentro del universo Sálvame, allí que se presentaron por sorpresa, dispuestos a acompañar a Terelu en un día tan especial.

Mila llegó algo tímida, evitando sonreír demasiado y del brazo del director Raúl Prieto, con quien posó en el photocall. "Es un día muy importante para Terelu. Hay momento en que hay que ceder y estar con la gente que quieras. Por un tiempo de malestar no se pueden olvidar tantos años de cariño. Vengo en son de paz, si veo que está todo bien, me quedaré y si hay algún problema, me iré. Pero yo he venido a ver a Terelu", comentó antes de pasar a la sala de conferencias. Allí, Chic fue testigo del abrazo en que se fundió con Bigote, con el que también ha mantenido una difícil relación durante estos meses. Un momento que emocionó a Mila, que huyó antes de que las cámaras captases una instantánea de sus ojos llorosos.

Kike y Terelu, más unidos que nunca

Pese a que gran parte del protagonismo de Frente al espejo se lo lleva, como es natural, Terelu Campos, el verdadero artífice del libro es el periodista y amigo especial de la presentadora, Kike Calleja: "Quería que se conociera a la verdadera Terelu. Es nuestro primer libro, y qué mejor que hacerlo juntos. Es una persona a la que conozco muy bien. La idea nace justo hace un año, le propuse escribir un libro sobre su vida y ella lo dejó aparcado. Creo que no le apetecía mucho. Me busqué una aliada, Carmen Borrego, le mandé el proyecto y le encantó. Un día me llamó Terelu y me dijo que lo hacíamos", recordó emocionado.

"A día de hoy Terelu es la mujer más importante de mi vida, a día de hoy. Espero que alguna vez llegue otra persona que me llene al nivel de Terelu. Somos amigos, estoy abierto a conocer a todo el mundo", responde al preguntarle sobre la rumoreada relación que mantiene con la protagonista del libro. Un proyecto que además ha conseguido unirles aún más: "Durante el proceso han pasado muchas cosas. Justo el día que íbamos a cerrar todo el tema del libro, María Teresa sufrió el ictus. Eso nos marcó y tuvimos que incluirlo dentro del libro. Quería que ella estuviera centrada en su familia y no en el proyecto. No sé si nos ha unido más, pero desde luego, somos grandes amigos. Gracias al libro he conocido cosas que no sabía, por ejemplo que sus primeros novios eran hombres casados. Date cuenta que yo no conozco todo el pasado de Terelu", dijo a Chic.

Tras la presentación, que tuvo a Alfredo Urdaci y Rosa Villacastín como padrinos de excepción, Terelu habló sobre los días que ha pasado antes del lanzamiento de su libro: "He estado muy nerviosa. Han sido once meses desde que Kike me propone hacer el libro, yo le contesté en enero. Hay momento que, cuando hablas en la soledad y hablas de las personas que quieres, no siempre somos capaces de mostrar nuestros sentimientos. Pienso que mi libro tiene mucha verdad, precisamente porque no me guardo nada. He llorado, he reído y me gustaría que se conozca esa parte que no se conoce por ser un personaje público, como persona. No quitaría nada de lo que he escrito, añadiría".

Al ser avisada de que todos los compañeros de Sálvame habían acudido a la presentación, Terelu esbozó una sonrisa que dejó en evidencia su entusiasmo. "Estoy contenta de que haya venido Mila, porque la he invitado de corazón, al igual que a Kiko Hernández. Además, ha venido toda mi familia, estoy muy contenta. Mi madre ha tenido una gran generosidad, no está para que le metan mil flashazos. Su mejor medicina es ir del brazo de Edmundo". Sobre la ausencia de Rocío Carrasco, Terelu disculpa a su amiga: "Yo sabía que no iba a venir. Su explicación es más que contundente y ahora mismo está en un proceso complicado".

Sobre la presencia en la presentación de su ex, Alejandro Rubio y la buena relación que mantienen, Terelu nos invita a leer el libro para descubrir el secreto: "Alejandro aún no se ha leído el libro. Mi hija Alejandra se ha ido saltando capítulos. Yo le decía, chica léetelo. Se ha enfrentado a capítulos que ella no quería revivir. El dolor de una niña que no había cumplido 17 años y que se enfrentó a la muerte de la pareja de su padre (haciendo referencia al fallecimiento de Beatriz, pareja de Alejandro)".