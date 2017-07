Nacho Cano lleva años afincado en Miami, donde dice sentirse muy bien, aunque a pesar de ello siempre que puede le gusta pasar unos días en España.

"Tengo una escuela de yoga, lo que permite seguir dedicándome a lo que más me ha gustado siempre , que como sabes es la música, y en estos momentos tengo un gran proyecto en el que estoy metido de lleno. Se trata de un musical para Broadway, no hay fecha cerrada, ya os iréis enterando, será en Inglés y tratará sobre México. Tendrá todas las dosis de emoción de lo que habéis visto, pero con un look distinto, de momento es lo único que puedo adelantar. Lo estoy pasando muy bien, y siempre que puedo me escapo unos días", comentó.

Nacho pasó unos días en Madrid para ver a su familia y amigos, y de paso para disfrutar del concierto que ofreció hace unos días el cantante Sting, al que considera un hito en el mundo de la música. "Me parece que es un maestro, hizo unos temas impresionantes tanto con Police como en solitario", así lo definió.

Nacho y su hermano José María desde hace años no tienen una buena relación, y no es posible verles juntos. Se dedica desde hace años a la pintura, mientras que a Nacho su centro de yoga no le puede ir mejor. Por allí pasan personajes muy relevantes de Florida.

Su aspecto no puede ser mejor, pese a tener 54 años, luce un cuerpo fibrado, tiene color de piel bronceado, y no puede negar que se cuida.