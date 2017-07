La historia de la modelo asturiana Blanca Romero y el torero Cayetano Rivera se ha contado ya lo suficiente para que les ahorre ahora repeticiones sabidas. Fue una pareja romántica que, de la noche a la mañana, lo mismo que les dio por pasar por la vicaría les sobrevino el aburrimiento. No había nacido el uno para el otro. Aunque él se portó caballerosamente. Aceptó ser el padre adoptivo de una hija que había tenido ella de una anterior relación. Y le dio sus apellidos. Esa niña es hoy una preciosa mujer que sigue los pasos profesionales de la madre. Lucía Rivera, que así se llama, es una de esas "models it" como se las denomina en la jerga de los desfiles. Ha tenido sus más y sus menos con Cayetano. Un distanciamiento que no se comprende, porque el matador de toros siempre creyó portarse con ella correctamente, aunque no se vieran a menudo por los compromisos profesionales de él.

El caso es que Lucía Rivera sale –y entra- mucho últimamente con un chico que, de no ser por su apellido, pasaría inadvertido en las crónicas mundanas. Es Guillermo Bárcenas, hijo del que fuera tesorero del PP imputado en "el caso Gürtel. Tiene veintisiete años y es el menor de la familia, que habita un lujoso piso en la calle del Príncipe de Vergara, del exclusivo barrio de Salamanca; cuyo edificio aparece a menudo en los programas de televisión que se hacen eco de quien supuestamente llegó a tener ¡cincuenta millones de euros! en un banco suizo.

Guillermo Bárcenas ha estudiado en la Universidad Francisco de Vitoria. Posteriormente se matriculó en una academia de cine en Nueva York. Se asegura que quien lo ayudó económicamente sufragándole la matrícula y otros gastos fue un buen amigo de su padre, quien también fuera tesorero del PP, Luis Sanchís. Pero por lo visto esa vocación por el Séptimo Arte no lo ha llevado a nada en concreto, pues lo que hace desde hace un par de años es cantar con un grupo llamado Taburete, del que es vocalista. Lleva barba y bigote, cabellos normales, recortados, y ya no quiere saber nada de política cuando los reporteros le preguntan por su padre. Tiempo atrás lo defendía a capa y espada, como haría cualquier hijo de vecino. Lo quiere, lo admira y lo respeta y a lo mejor pasa sus vacaciones con él en Baqueira-Beret sabiendo que quizás dentro de un año su progenitor pueda volver a la cárcel de Soto del Real o a cualquier otro centro carcelario, según dicte sentencia la justicia, a partir de la vista señalada para finales de este 2017.

Guillermo Bárcenas | Gtres

Taburete se ha hecho un hueco entre los conjuntos juveniles de moda, aunque sus siete componentes frisen ya la treintena. Curiosamente, otro de ellos lleva un apellido también conocido en las crónicas de sucesos. Corresponde a un nieto de Gerardo Díaz Ferrán, antiguo presidente de la CEOE y dueño de la agencia de viajes Marsans, que sigue cumpliendo pena carcelaria. Ese nieto se llama Antón Carreño, estudió algún curso de Arquitectura y ahora toca la guitarra en esta banda de éxito. Con dos discos grabados, muchas visitas en las redes sociales y canciones registradas en You Tube que sus seguidores consumen con frenesí. La colega Marina Pina informaba muy bien sobre ellos, anunciando que preparan una gira con un veterano grupo, los Hombres G, capitaneados como recordarán por David, hijo del recordado Manuel Summers, gran humorista, dibujante y realizador cinematográfico, que los lanzó con la película "¡Sufre, mamón!", como titularon una de sus más conocidas creaciones.

Lucía Rivera y Guillermo Bárcenas | Gtres

Las continuas actuaciones de Taburete dificultan sin duda para que Willy Bárcenas y Lucía Rivera se vean más de los que ambos desearían. Hoy es impredecible saber si una pareja de jóvenes enamorados pasará pronto por la vicaría o los juzgados. Pero ¿quién puede negarnos que a lo mejor deciden optar por una de esas dos posibilidades? Emparentarían dos –o tres- familias, las de Luis Bárcenas, Cayetano y Blanca Romero. Ignorando sus relaciones sentimentales, dejo de lado al nieto de Gerardo Díaz Ferrán.

Dedico mis últimas líneas a Blanca Romero, que últimamente ha desfilado con una firma de lencería asturiana, mostrando con su belleza y gran estilo un surtido de atrevidos sujetadores, corsés, prendas "minis" y otras vestimentas sugestivas y "sexys". Según la firma que la ha contratado, Blanca Romero es la perfecta modelo que querían para su campaña de lanzamiento de ropa íntima inspirada en modelos muy sensuales, según se revela contemplando el catálogo que han editado con muy buen gusto. Ella cuenta en la actualidad cuarenta y un años, ha rehecho su vida amorosa y combina su faceta de modelo con la de actriz cinematográfica. En fechas recientes grabó para una productora de televisión "La luz de Elna", con un argumento a primera vista muy interesante. El de unas mujeres que fueron a parar a un campo de concentración francés, tras el término de la guerra civil española, quedaron embarazadas acabando en un centro de maternidad de los Pirineos.