Alba Carrillo y la agria sorpresa que le espera tras 'Supervivientes'

La semana pasada Alba Carrillo sorprendía colándose como finalista en la gran final de Supervivientes 2017 y así lo destaca en portada la revista Qué me dices. Aunque estuvo a punto de abandonar en su primera semana de concurso, la ex de Feliciano López decidió continuar: "No me lo puedo creer. Soy finalista con F mayúscula. Y te digo una cosa, Jorge Javier, es la primera F que me sale bien en la vida", dijo tras conocer la decisión del público.

Lo que no espera es la sorpresa que Feliciano López le tiene guardada en su regreso a España. El tenista ha ofrecido una entrevista a Bertín Osborne donde se espera que el deportista se despache a gusto con su ex mujer.

Además, la italiana Paola Caruso ofrece su primera entrevista a la revista tras abandonar el concurso, donde parece que lo tiene claro: "Alba no se merece ganar". Aunque afirma que no le gusta ninguno de sus compañeros, la italiana cree que quienes merecen el maletín son "Iván o José Luis". A pesar de haber participado también en la versión italiana, Paola no dudaría en repetir la experiencia por tercera vez.

El inolvidable viaje de los reyes Felipe y Letizia a Inglaterra ocupa la portada de la revista Pronto. La publicación recoge la profesionalidad, la elegancia y la simpatía de la primera visita oficial de los Monarcas a la reina Isabel II y su familia. Allí, la monarquía británica dispuso para ellos la famosa suite Belga del Palacio de Buckingham, donde el príncipe Guillermo pasó su noche de bodas con Kate y donde se alojaron entre otros, John Kennedy y Barack Obama.

En sus páginas también encontramos una entrevista al detective que investigó el caso del supuesto hijo secreto de Julio Iglesias, donde revela como llevó a cabo el trabajo. Según explica, cogió muestras en Miami de familiares del cantante. Todo parece indicar que los restos analizaron podrían pertenecer a Chábeli o Enrique, que viven allí. Por su parte, Julio Iglesias no se ha pronunciado públicamente sobre el proceso judicial que se ha puesto en marcha.