El emotivo testimonio de la madre de Alonso Caparrós: "No somos una familia perfecta"

La desagradable pelea entre Alonso Caparrós y su padre Andrés el pasado sábado en el Deluxe promete traer cola. Este lunes, Andrés Caparros hijo acudió al plató de Sálvame para hablar de la situación familiar y el estado de su hermano, de quien dijeron que se estaba "medicando" cuando en realidad su madre dijo "meditando". "Estoy seguro de que Alonso no tenía la intención de arremeter de esa manera. De base es bueno y noble, creo que se siente muy mal". También cree que su hermano necesita a su padre y que tienen que resolver sus conflictos, pero que se equivoca en las formas: "Depende más de Alonso que de mi padre".

Julia, la madre de Alonso Caparrós, intervino en directo en el programa visiblemente afectada y quiso pedir perdón en nombre de toda la familia. "Meditar y leer, eso es lo que hace. Cuando trabaja, trabaja y se vuelve allí (Pirineos), le acompaña su mujer. Angélica le ha dado a mi hijo la estabilidad que nunca tuvo", explicó.

También hizo alusión al problema de su hijo con las drogas. "Alonso hace 4 años que no consume, ni siquiera prueba el alcohol. Es verdad que está herido. No somos una familia perfecta, pero estamos en los medios, de toda la vida. Me lo conozco bien. Alonso tiene un don, pero siempre ha ido de la mano de mi marido".

"Lo que a mí me duele de verdad es que Andrés no quería ir y prácticamente le convencí yo para que tuvieran esa conversación. Me equivoqué. Entré y no entré bien, no tendría que haber mandado callar a mi hijo. Tendría que haber intermediado entre los dos, pero me pudo el sentimiento y me pudo el corazón", dijo Julia haciendo llorar a los colaboradores.

Angélica también entró por teléfono en el programa para defender a su marido, una persona que ha vivido "con mucho dolor dentro" y que, superado su problema, es más consciente de ello: "Está encontrándose con realidades que antes no podía analizar porque no estaba bien. Es una persona vulnerable, no emocionalmente inestable, vulnerable y en esa vulnerabilidad, el otro día en la entrevista lo canalizó de forma equivocada".