Lara Álvarez intenta aclarar su misterioso discurso de despedida en 'Supervivientes'

"Tres años en esta Palapa, en estos cayos, en este país que tanto nos ha dado. ¡Madre mía, no quería llorar! Es difícil, pero tenemos que afrontar el camino a un cambio. El que el destino quiera. Pero, para poder hacerlo, antes tenemos que apagar La Palapa. No afrontamos este cambio con pena, qué va", así comenzaba el misterioso discurso de despedida de Lara Álvarez el pasado jueves. "Lo afrontamos con toda la alegría del mundo. Con la alegría de saber que el futuro estaba lleno de ellos, de la gente que hace posible que este programa sea una aventura año tras año. Hemos cambiado nosotros. Pero, ¿sabéis que no ha cambiado? No ha cambiado el corazón, no ha cambiado la ilusión y no ha cambiado la fuerza de toda la gente que ha hecho posible las más de 40 galas y las más de 80 tiras diarias y últimas horas que habéis visto desde casa", terminó emocionada.

Unas palabras no pasaron desapercibidas para los espectadores, que debatieron en las redes sociales sobre una posible despedida de la presentadora. Otros aseguraban que en realidad podría tratarse de un cambio de localización para la próxima edición.

Este domingo, Lara Álvarez aprovechó su última conexión desde Honduras en El debate de Supervivientes para aclarar sus palabras del jueves: "Si te fijas en el discurso, comenzamos a hablar de los cambios que hemos vivido en estos tres años. Intenté que fuera lo más claro posible". A pesar de su empeño, su aclaración volvió a generar cierta confusión: "Estamos encantados en Honduras, pero el destino no está en mis manos. Ojalá estuviera en mis manos, pero cualquier cambio será bien recibido".