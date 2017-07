Bochornosa encerrona de Alonso Caparrós a su padre

Vergonzoso momento el que se vivió en Sábado Deluxe. El veterano presentador Andrés Caparrós visitó el programa de Telecinco para conversar con su hijo Alonso Caparrós sobre su trayectoria profesional y su adicción a las drogas. A pesar de que se pretendía que el reencuentro entre padre e hijo fuese cordial, terminó convertido en un bochornoso espectáculo que dejó boquiabiertos los espectadores que aún aguantaban despiertos viendo el programa.

Andrés Caparrós comenzó comentando al presentador lo duro que es tener un hijo con adicciones: "Es muy difícil ser un buen padre cuando tienes un hijo drogadicto. No puedes evitar sentir que has fallado como padre. Te sientes una mierda". Su hijo lo escuchaba desde una sala aparte y, después de la entrevista, entró al plató para contestar a las declaraciones de su padre.

"Nunca has sido feliz. Perseguir el éxito no tiene ningún valor. El día más feliz de tu vida, cuando cantaste en Almería, que fue el inicio de tu carrera profesional, fue el principio de tu perdición", empezó declarando Alonso al veterano presentador. "Me gustaría que cogieras todo lo que tienes de la radio, colgaras una soga en el techo y suicidaras al locutor. El hombre que sigue pensando que el mundo le debe algo y que se debía doblegar ante ti... Mamá lleva 20 años medicándose por tu culpa. Está así por aguantar la ansiedad de estar contigo", comentó, invitando a su padre a retirarse de la radio y acusándole del estado de salud de su madre.

El show continuó con la entrada de la aludida por teléfono: "No tienes derecho a hablar así a tu padre. Esto es un tema de familia y tu padre ha ido para reconciliarse. No es justo, no quiero que hables. Estás con la medicación y estás en otro mundo.Quiero que me escuche España. Y vosotros habéis vivido una vida que ni los hijos de los reyes, habéis tenido una vida que cualquiera podría envidiar. Los cuatro habéis tenido una base de amor tremenda. Has venido atacando, Alonso", recriminó en directo a su hijo.

Jorge Javier y los colaboradores, perplejos ante lo que estaba sucediendo, pidieron a Alonso que volviera al plató en otra ocasión para hablar de lo que él quisiese: "No quiero que tu paso por este programa quede con este recuerdo, con este mal sabor".