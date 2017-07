La desesperada situación de Andrés Caparrós

Hace tiempo que no teníamos noticias en televisión del veterano presentador de radio Andrés Caparros. La última vez que lo vimos en un plató de televisión fue hace unos meses cuando acudió junto a su mujer Julia y su hijo Andrés a recibir a Alonso Caparrós tras su expulsión de Gran Hermano VIP. Semanas después, el concursante se sentó en el Deluxe para contar su adicción a las drogas. Incluso acudió en una segunda ocasión junto a su hija Daniela, que contó lo difícil que es vivir con un padre adicto.

Tras unas semanas desaparecidos, este sábado volvían a salir a luz nuevos trapos sucios de la familia Caparrós. El padre de Alonso Caparrós se sentó en el plató de Jorge Javier Vázquez para charlar con su hijo sobre sus adicciones. Sin embargo todo se torció cuando Alonso aprovechó para reprochar a su padre que hubiera dedicado su vida a la radio en lugar de a su familia: "Me gustaría que cogieras todo lo que tienes de la radio, colgaras una soga en el techo y suicidaras al locutor. El hombre que sigue pensando que el mundo le debe algo y que se debía doblegar ante ti... Mamá lleva 20 años medicándose por tu culpa. Está así por aguantar la ansiedad de estar contigo", le dijo, entre otras lindezas.

Tras una vida llena de éxitos en la radio y en la televisión, Andrés Caparrós sigue dedicando su vida a los micrófonos, pero desde su propia casa. Graba diariamente La Mañanica desde su casa en Garrucha (Almería), su pueblo natal. En el espacio habla sobre temas de actualidad e información local. Él mismo hace de técnico, redactor, locutor y entrevistador. Además, tiene dos cámaras instaladas en la habitación donde graba el programa y lo emite a través de las redes sociales. A veces le acompaña su hijo Andrés, en un espacio llamado Caparrós por dos.

Con Alonso, en cambio, la relación ha sido muy distante en los últimos meses, culpa de la adicción a las drogas del exconcursante de Gran Hermano Vip. Tras acusaciones y reproches en Sábado Deluxe, su mujer Julia y su hijo Alonso salieron en defensa de su marido y padre, respectivamente. "No tienes derecho a hablar así. Esto es una cosa de familia. He convencido a tu padre para que vaya allí, para una reconciliación de cariño y no para que empieces a atacarnos. Habéis vivido una vida que ni los hijos de los reyes. Una cosa que habéis tenido los cuatro es una base de amor tremenda", pidió la madre. Además, este lunes el hermano menor de Alonso visitó el plató de Sálvame para decir que "no estuvo bien lo que hizo mi hermano" y le pidió que pensase "las consecuencias de sus actos".