Duras críticas a Arévalo y Bertín por compartir una paella con don Juan Carlos y la infanta Elena

El humorista Arévalo sorprendió este lunes a sus seguidores en las redes sociales compartiendo una imagen en la que se le puede ver disfrutando de una paella valenciana en compañía del rey emérito Juan Carlos y de su hija la infanta Elena. La fotografía estaba acompañada de un texto: "Muy contento de hacer una paella a Don Juan Carlos y Doña Elena, con buenos amigos y con el arroz en su punto". En la instantánea también aparece el presentador Bertín Osborne junto a su mujer Fabiola Martínez y sus hijas Claudia, Alejandra y Eugenia.

Aunque ha habido reacciones de todo tipo, mucha gente ha criticado al humorista por haberse "prestado" a cocinar para el Monarca. "Si fuera una familia pobre no lo harías", le dijo uno de sus seguidores, a lo que Arévalo contestó: "Eso lo dices porque no me conoces". Ante la gran cantidad de críticas, el humorista terminó estallando: "Joder cuantos retorcidos gilipollas y envidiosos hay y gente disconforme.. pues... que os den... a ellos me refiero, claro".

Muy contento de hacer una paella al Rey Emérito. Don Juancarlos y Doña Elena,con buenos amigos y con el arroz en su punto. pic.twitter.com/RapG0fW18W — Arevalo (@arevaloOK) July 17, 2017

Seguro q si fuera para una familia pobre no lo harías, — Joaquin (@PugaGmail) July 17, 2017

Eso lo dices por qué no me conoces — Arevalo (@arevaloOK) July 17, 2017

Joder cuanto retorcidos Gilipoyas y envidiosos hay y gente disconforme.. pues .. que os den .. a ellos me refiero , claro — Arevalo (@arevaloOK) July 17, 2017

Hay que joderse,como estamos,si lo sé no digo nada,pero,yo me lo pasé muy bien y lo repetiría,y sin protocolo,de verdad. — Arevalo (@arevaloOK) July 17, 2017