El centro psiquiátrico confirma que María José Campanario está ingresada

El ingreso de María José Campanario en un centro psiquiátrico malagueño ha generado tanta expectación como incógnitas. La mujer de Jesulín de Ubrique se apresuró a desmentir la noticia en el programa Viva la vida, presentado por Toñi Moreno, donde aseguró que sólo acude al centro para hacer rehabilitación.

El programa Sálvame, encargado de dar la noticia en un primer momento, se puso en contacto con la clínica El Seranil, quien dio permiso al reportero José Antonio León para confirmar que Campanario se encuentra ingresada desde el pasado viernes 7 de julio. Según el comunicado del centro, "se está recuperando y quiere ser una paciente más". "Les ha sorprendido el nivel de colaboración e implicación que tiene, algo que además facilita su pronta recuperación".

Desde El Seranil también han asegurado que la tratan como a cualquier otro paciente y no tiene ningún privilegio como se está diciendo. A día de hoy, es preferible que esté incomunicada y no está tan grave como se ha especulado, aunque no se conoce con seguridad cuánto tiempo pasará ingresada ni durará su tratamiento. Lo que no ha confirmado el centro, como es lógico, es el diagnóstico de su paciente.