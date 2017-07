Cristiano Ronaldo confirma que será padre de nuevo

Aunque hace unas semanas Cristiano Ronaldo fue padre de dos mellizos nacidos a través de gestación subrogada, parece que volverá a ser padre de nuevo en unos meses. Y es que finalmente se confirma el rumoreado embarazo de su novia Georgina Rodríguez.

Así lo afirma La otra crónica de El Mundo que pudo hablar con el futbolista durante una fiesta en Ibiza. Cristiano Ronaldo acudió como invitado este lunes a la fiesta del restaurante Zela que pertenece al cantante Enrique Iglesias y que abrió sus puertas haces unas semanas en la isla, con Ricardo Sanz, del restaurante Kabuki en Madrid, al frente de su cocina.

Talking business in my favourite restaurant #TATELIbiza! Big news coming soon!! Una publicación compartida de Cristiano Ronaldo (@cristiano) el 17 de Jul de 2017 a la(s) 1:22 PDT

Amablemente, el futbolista atendió al medio en la zona vip del restaurante y explicó que mientras el Real Madrid hará su gira por Estados Unidos, él les esperará en España con familia numerosa. Sobre si está contento con el niño que viene en camino, contestó: "Sí, mucho" y afirma que no es muy bueno cambiando pañales: "No se me da muy bien, pero lo intento".

Hasta el momento, ni el futbolista ni Georgina habían querido confirmar el embarazo. Parece que ahora, con sus declaraciones, el delantero habría confirmado la noticia de que hay un nuevo bebé en camino.