Intensos momentos los que se vivieron este lunes en el juzgado de Alcobendas, donde coincidieron, tras meses sin verse, Rocío Carrasco y su hijo David Flores, que acudió acompañado de su padre Antonio David Flores.

Este martes enEs la Mañana de Federico, Isabel González, Paloma Barrientos, Alaska y Carmen Jara han debatido sobre la reacción de la hija de Rocío Jurado al encontrarse cara a cara con su hijo.

Este lunes se celebró la vista por la denuncia de Rocío Carrasco contra su exmarido por incumplimiento de la custodia compartida a finales de agosto de 2016 cuando David no regresó al domicilio materno. Cuando faltaba mes y medio para cumplir la mayoría de edad, el joven decidió quedarse en casa junto a su padre y por ello no pudo asistir al enlace de su madre con Fidel Albiac. A esto se suma, que meses atrás interpuso una macrodemanda contra Antonio David por presunto maltrato psicológico por sus declaraciones en los medios de comunicación durante los últimos 18 años, tras poner fin a su matrimonio.

Cuando Rocío accedió al interior del juzgado se encontró por sorpresa con David y, según ha confirmado Paloma Barrientos en la Crónica Rosa, "no fue capaz de dar un beso a su hijo". Además, testigos presenciales afirman que no hubo ni saludo, ni beso, en una escena que describen como fría y tirante. Y es que, según Barrientos, Rocío no ha sido capaz de solucionar los conflictos con sus hijos: "No ha sabido gestionar los problemas. Tras ellos la relación de madre e hija no volvió a existir. Pero no había un argumento tan fuerte para llegar a ese extremo. El hijo, cuando pudo, dijo que no volvía. El resultado es que Rocío culpa de todo esto a su exmarido. Si finalmente el padre acabara en la cárcel, ¿qué van a pensar sus hijos? Es un odio visceral lo que tiene". Por su parte, Carmen Jara destacó el admirable papel de la mujer de Antonio David: "El comportamiento de Olga en esta historia está siendo ejemplar".

"Se me ha partido el alma porque no le ha dado ni un beso a su hijo", comentó Antonio David a la salida del juzgado sobre el primer encuentro entre Rocío y David. Además, el colaborador se detuvo un momento con los periodistas, a los que dijo: "Ella es la que os llama y os manipula para que estéis aquí. El día 13 pasó por aquí y no había nadie y hoy estáis todos aquí. Es lo que quiero que contéis".

Por su parte, Rocío Carrasco prefirió mantener el silencio sobre la demanda y las duras declaraciones de Antonio David.