Kiko Hernández presenta a sus mellizas junto a Mila Ximénez y Kiko Matamoros

Tras cuatro años luchando para cumplir su sueño de ser padre, el pasado 19 de enero nacieron, por gestación subrogada, las dos hijas mellizas de Kiko Hernández, Abril y Gimena. Esta semana, el colaborador de Sálvame protagoniza la portada de la revista Diez Minutos donde presenta junto a Mila Ximénez y Kiko Matamoros a sus niñas y cuenta cómo se está enfrentando al papel de padre primerizo.

"Cuando dije que iba a ser padre hace cuatro años, la gente pensaba que me lo había inventado", recuerda Kiko sobre el comienzo de la gestación subrogada. "Lo que no saben es el calvario que he pasado, primero con un proceso de adopción, luego con uno de gestación subrogada que me engañaron y así hasta que di con la agencia definitiva. Hubo un momento en que perdí la ilusión. (...) Ha sido muy duro el proceso, con casi 40 años ver que mis ilusiones se truncaban, luego ver cómo los embriones al descongelarse, sólo recibía noticias negativas…".

Después de meses de lucha, finalmente Kiko Hernández consiguió cumplir su deseo: "Siento mucha emoción por las noches, cuando me tengo que despedir de ellas. El momento que más disfruto es la mañana, me levanto, voy a verlas y cojo a la primera que está despierta. (...) Dos cuidadoras se turnan para cubrir las 24 horas conmigo. Yo apenas salgo. En seis meses he salido dos veces".

Ahora, centrado en biberones y pañales, Kiko avisa que ya está pensando en encargar un niño. Además, como todo padre, Kiko tiene miedo de que algo malo le pase a sus hijas: "He soñado que Matamoros secuestraba a las niñas; también que se las llevaba Jorge Javier… todos los de Sálvame se iban corriendo con ellas".