Rocío Carrasco da un paso atrás y este martes decidía retirar la demanda contra su exmarido, Antonio David Flores, por incumplimiento de la custodia compartida de su hijo David Flores. A finales de agosto de 2016, el joven, por entonces menor de edad, decidió no volver al domicilio materno y quedarse con su padre. Por ello, no puedo asistir al enlace de su madre con Fidel Albiac, lo que enfadó a la hija de Rocío Jurado que terminó demandando a su ex marido.

Finalmente, Rocío Carrasco tomó la decisión de retirar la demanda porque su hijo ya tiene más de 18 años y, por tanto, puede decidir con quién quiere vivir. Este martes, tuvo que visitar los juzgados de Alcobendas donde se la pudo ver visiblemente afectada tras reencontrarse con Antonio David y su hijo, que acompañó a su padre a declarar. "No puedo contar lo que ha pasado ahí dentro. Me ha roto el alma porque no ha dado un beso a su hijo", declaró el ex guardia civil a su salida.

El juicio no se celebró debido a que los abogados llegaron a un acuerdo de retirar la demanda. No obstante, Rocío continúa con el proceso que tiene abierto contra Antonio David por violencia de género. Alega un presunto maltrato psicológico por las declaraciones de su exmarido en los medios de comunicación durante los últimos 18 años, tras poner fin a su matrimonio.

No saludó a su hijo

Este martes, Lydia Lozano reveló en Sálvame la verdadera razón por la que Rocío no besó ni saludó a su hijo cuando se encontraron en el juzgado: "La juez le dijo 'ahí tiene usted a su hijo y puede aclarar las cosas', pero ella decide no hablar con él. Ella no habló con su hijo porque hoy tenía la evaluación psicológica y no quería que este acercamiento con conversación le afectase de cara a la evaluación psicológica".