Ha llegado el día más temido para Belén Esteban. Su hija Andrea Janeiro ha alcanzado este jueves la mayoría de edad y como toda hija de famosa, se enfrenta a la despixalización de su rostro en los medios de comunicación. Ahora, todo el mundo pondrá cara a la hija de Jesulín y la prensa podrá seguir sus pasos .

Andrea Janeiro lo tiene muy claro: no quiere seguir los pasos de su madre y prefiere seguir en el anonimato. Para ello, tiene entre sus planes desplazarse hasta Gran Bretaña a finales de agosto, donde continuará con sus estudios y huir de España durante una buena temporada. "Mi hija quiere ser anónima. No va a aguantar una cámara todo el día detrás de ella. La entiendo y la alabo. No quiero que mi hija sea una Chabelita", confesó Belén a Lecturas hace unos meses. Precisamente esa es la preocupación de su madre, que los posibles seguimientos se conviertan en algo cotidiano que pueda perjudicar su vida.

Ante esta situación, Belén Esteban pedía respeto para su hija en la revista Semana: "No quiero que lo pase mal con este tema, por eso desde aquí me gustaría pedir que fuesen tolerantes con ella. Conmigo saben que todo lo pueden conseguir, pero ella no quiere y sería muy injusto. Yo habré tenido mi parte de culpa, pero ahora ella es mayor y toma sus decisiones. Yo me hago una pregunta: ¿por vender mi vida tienen que ir a por mi hija?, ¡es que ella no tiene ninguna picardía!".

Unas palabras en las que se aprecia el sentimiento de culpabilidad que siente Belén ante toda la expectación mediática generada por la mayoría de edad de su hija. Y es que desde su nacimiento la vida de Andrea ha sido pública. Las trifulcas de sus padres, sus visitas o no visitas a Ambiciones, sus vacaciones en Benidorm con el famoso ¡Andrea, coño, cómete el pollo! o el "por mi hija MA-TO" han puesto en el disparadero mediático a la joven.

En lo que a su futuro profesional se refiere, la hija de Belén querría comenzar una carrera dentro del mundo de la música como periodista. Siente auténtica pasión por artistas como Miley Cyrus o Justin Bieber y, por ello, habría decidido encauzar en esa dirección su vida. "Quiere ser locutora de radio y estudiar periodismo musical, mal que me pese. Mi hija de corazón no quiere saber nada", afirmó en 2015 en Semana.

En principio, Jesulín habría estado dispuesto a pagar la mitad de los gastos de su hija para estudiar. Sin embargo, Belén desveló en Sálvame el cambio de opinión del torero: "Llevo una semana callada pero después de haberme dicho que iba a pagar los estudios de la niña, ahora me ha dicho que no. Jesús me dijo que íbamos a pagar juntos los estudios de Andrea y al final me ha dicho que no me lo va a pagar. Me parece muy bien que hayas pagado la carrera de tu hermano y la de tu mujer, si se la has pagado, pero no entiendo que no pagues los estudios de tu hija".