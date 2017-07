Esta semana Telecinco emitía una de las entrevistas más esperadas del año: la de Feliciano López. Al margen de las polémicas desde su separación de Alba Carrillo y centrado en su profesión, el tenista se sentaba por primera vez en televisión para hablar sobre cómo vivió su separación de la modelo. "Soy fuerte. No presto mucha atención a lo que se dice. Viajo muchísimo y eso me ha ayudado. Mi profesión me ocupa mucho tiempo y creo que lo he llevado bastante bien. Para mí fue un palo muy duro porque había puesto mucha ilusión en ese matrimonio, pero al cabo de tan poco tiempo ves que se estropea y es una desilusión", declaró a Bertín.

Aunque se ha publicado que el tenista habría cobrado 50.000 euros por su entrevista en Mi casa es la tuya, fuentes cercanas al tenista aseguran aEs la Mañana de Federico que no se ha cobrado nada por ello. A esto hay que añadir que el programa no retribuye económicamente a sus invitados. Además, se ha comentado que el tenista pidió más dinero por su participación, pero que el programa consiguió rebajar sus pretensiones, cosa que desmienten completamente.

Además, el tenista está sorprendido de cómo la edición final del programa se ha centrado en su relación con Alba Carrillo y se han quedado fuera cosas relativas a su carrera profesional. También se quedó impresionado con la decisión de la cadena de hacer coincidir la emisión de la entrevista con la final de Supervivientes, cuando la emisión estaba pensada para septiembre.

Alba, mejor que nunca

Por su parte, Alba Carrillo recibió durante la gala de este jueves de Supervivientes la noticia de la visita de Feliciano al espacio de Bertín: "Muy bien, no me viene nada por Feliciano, hoy es mi día. No me extraña que haya visto Supervivientes, es muy cotilla, ¿no te dije que te veíamos juntos en el Deluxe?", contestó entre risas al presentador.

La modelo no podía estar más feliz de haber llegado hasta la final del concurso y Jorge Javier le contó que el director le estaba diciendo por el pinganillo que "ya no era la ex del tenista Feliciano López, sino que era Feliciano el ex de Alba Carrillo". Un comentario que hizo saltar de la silla a Alba para celebrarlo.