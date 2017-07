Alba Carrillo perdió la final de Supervivientes contra José Luis, pero la inmensa sorpresa que se llevó por la visita de su hijo Lucas (5) hizo que se le saltaran las lágrimas de felicidad. Lo que no sabía la pletórica madre es que no todos estaban de acuerdo con aquel recibimiento.

Según ha desvelado el periodista Aurelio Manzano en su cuenta de Instagram, Fonsi Nieto está muy furioso porque Lucía Pariente, madre de Alba, llevó al niño a las instalaciones de Telecinco sin su consentimiento. "Polémica: @fonsinieto10 explota: "No he dado permiso a la abuela de mi hijo para que lo lleve esta noche a @supervivientestv. Esta es la gota que ha colmado el vaso. ¡No me callo más!", escribe Manzano recogiendo las declaraciones de Fonsi.

El expiloto reconvertido en DJ se encuentra en Ibiza por trabajo y, al parecer, no sabía que la abuela del niño le llevaría para recibir a Alba. "Lucía Pariente se salta los deseos de @fonsinieto10 y aún prometiéndole que no llevaría al niño a las instalaciones de Mediaset, lo hizo saltándose lo pactado. Y ahora me pregunto ¿es normal que un niño de cinco años esté en un camerino hasta las tantas de la noche? ¿No podía esperar a su madre en casa, como era el deseo de sus padres? El Niño tiene 5 años. Por Dios, vamos a ser un poco coherentes... En esta ocasión, Fonsi tiene toda la razón, y su guerra no es contra Alba, sino con Lucía. Esto es sólo el comienzo. Se avecinan tormentas....", sentencia el periodista. El enfado es tal, que Fonsi decidió denunciar a Lucía en una comisaría de Boadilla del Monte.

#SVFinal | RT si te ha parecido que el reencuentro entre Alba y su hijo ha sido lo más bonito que hemos visto ❤️❤️❤️ https://t.co/0FBgMJbayp pic.twitter.com/89cP3VIrBa — Supervivientes (@Supervivientes) July 20, 2017

En la noche del jueves, Alba no podía dejar de sonreír después del encuentro con Lucas, que no apareció en ningún momento en pantalla. Con una corona y una camiseta que su hijo había pintado para ella, Alba le contó Jorge Javier lo guapísimo que es su niño y que no se había perdido ni un programa de Supervivientes. "Lo ha visto todo, me ha dicho que su favorita es mamá y después Iván y José Luis, que le hizo mucha gracias cuando el pulpo le picó a José Luis, se lo sabe todo…". Alba estaba feliz y dio las gracias a Fonsi Nieto por hacer posible un momento tan especial, todo sin saber lo que había detras. "Muchas gracias a Fonsi porque sin él esto no hubiera sido posible", llegó a decir.