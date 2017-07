Como era de esperar, la mayoría de edad de Andrea Janeiro estaba cargada de expectación y su madre, Belén Esteban, fue la única que habló para los medios a la llegada de ambas a la discoteca donde se celebró el cumpleaños. "Mi hija lo que de verdad quiere es llevar una vida normal, alejada de las cámaras, y poder ir tranquila en el metro o en el autobús", así lo explicó.

La propia Belén confirmó que el padre de Andrea le había felicitado aunque no quiso dar más detalles. Por su parte, Andrea prefirió no hacer declaraciones. No quiere ser personaje de la prensa, aunque sabe que lo tiene difícil y su madre es consciente de ello, así lo ha declarado en diferentes ocasiones. Cierto es que tanto la madre como la hija estaban felices y a Belén se le notaba lo orgullosa que está de su Andrea.

Una fiesta organizada por su madre, donde acudieron amigos de las dos, y como era de esperar, tampoco asistió nadie de la familia paterna, que hubiera sido todo un detalle, pero de sobra es conocido el poco caso que siempre le han hecho a Andrea, empezando por su padre. Esa llamada a la que se refirió Belén era lo minino que podía hacer.

La niña es muy buena estudiante y en poco tiempo se trasladará a Inglaterra para perfeccionar el inglés. Parece ser que quiere estudiar periodismo y le apasiona la radio.

Belén siempre ha dicho que su hija es muy responsable, discreta, y así lo demostró el día de su mayoría de edad. Felicidades.