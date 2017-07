Alonso Caparrós pide perdón pero continúa sacando los trapos sucios de su familia

A pesar de que una semana antes prometió no volver, Alonso Caparrós no ha sabido decir no al suculento cheque del Deluxe para seguir aireando en público los trapos sucios de su familia. Hace unos días, protagonizó un desagradable momentojunto a su padre, Andrés Caparrós, en el que, entre otras lindezas, le echó en cara la enfermedad de su madre por la exclusiva dedicación del veterano periodista a su trabajo: "Nunca has sido feliz. Perseguir el éxito no tiene ningún valor. El día más feliz de tu vida, cuando cantaste en Almería, que fue el inicio de tu carrera profesional, fue el principio de tu perdición. Me gustaría que cogieras todo lo que tienes de la radio, colgaras una soga en el techo y suicidaras al locutor. El hombre que sigue pensando que el mundo le debe algo y que se debía doblegar ante ti... Mamá lleva 20 años medicándose por tu culpa".

Esta semana, el culebrón tuvo un nuevo capítulo en Sábado Deluxe donde comenzó pidiendo perdón por "no conseguir mandar el mensaje que quería. Pido perdón por la gente que me rodea, por el público, por la gente que estaba viéndolo en casa, por mi parte, por mi familia, por mí y, sobre todo, por mi mujer. Duele mucho la putada que le he hecho a mi padre. Lo que pasó el otro día no estaba previsto".

A pesar de sus buenas intenciones iniciales, el presentador no tardó en comenzar a destapar los problemas económicos de su familia con Hacienda. "Mis padres constituyeron una sociedad en la que pusieron de administradora a mi hermana pequeña con 18 años. Una empresa en la que mis padres tenían sus negocios y sus clientes. Un dato que llama la atención. En esa empresa lo único que yo tenía era una firma para retirar dinero cada vez que cobraba. Ni administraba, ni gestionaba, ni tenía absoluto conocimiento de lo que sucedía en esa empresa familiar (…) Si hubiéramos sido responsables con las finanzas otro gallo cantaría", empezó narrando.

"Mis padres cierran la empresa y, a los años, me llega una notificación de Hacienda en la que me dicen que mis cuentas están embargadas, y descubro que viene de esa empresa. Al final decidimos pactar entre las dos partes pagarlo a medias, una deuda de 120.000 euros, pero con una condición: hay que pagarlo. Al día siguiente me planté en Hacienda sin abogados y vendí mi casa. Gracias a eso pagué una gran parte a Hacienda. Conseguimos rebajar la deuda hasta los 30.000 o 20.000 euros. Tenía 26 años, no necesitaba dinero, lo tenía todo. El que está jodido y sin casa soy yo", continuó.

A pesar de sus declaraciones, Alonso aclaró que nunca se ha sentido estafado por su familia pero reconoció que todos sus problemas con el Fisco se han debido a una mala gestión: "Yo estoy aquí con mis deudas pagadas y mis cuentas saneadas, estoy luchando por recuperar mi imagen".

Tras la entrevista, y a pesar del incómodo momento que vivió Jorge Javier Vázquez la semana anterior, el presentador del Deluxe dedicó una palabras a Alonso: "Durante estos años has hecho un proceso interior importantísimo. Eres una de las personas que a mí me gustaría seguir viendo en televisión. Te lo digo de verdad". Alonso se levantó muy emocionado y entre los aplausos del público le dijo: "Nunca olvidaré estas palabras".