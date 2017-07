Iker Jiménez denuncia el linchamiento a Andrea Janeiro

El pasado 20 de enero, Andrea Janeiro cumplía 18 años y los medios de comunicación despixelaban y mostraban su rostro por primera vez. La hija de Belén Esteban se convirtió en la protagonista del día y llegó a ser trending topic en las redes sociales. Aunque hubo mucha gente que apoyó a la joven, gran parte de los usuarios se dedicaron a linchar a Andrea por su aspecto físico. Iker Jiménez, presentador de Cuarto Milenio, publicó un tuit para apoyarla: "Mando un abrazo a Andrea Janeiro, a quien no conozco. No hagas ni caso a esa muchedumbre que odia e insulta. Tú eres mejor que todos ellos".

Mando un abrazo a Andrea Janeiro, a quien no conozco. No hagas ni caso a esa muchedumbre que odia e insulta. Tú eres mejor que todos ellos. — ikerjimenez.com (@navedelmisterio) July 22, 2017

Debido a la gran repercusión de sus palabras, el presentador grabó un vídeo en Youtube defendiendo a la joven y manifestando su indignación con los usuarios que aprovecharon el anonimato que ofrecen las redes para criticarla: "Espero que ella no haya tenido que ver esos insultos, esas acusaciones, ese meterse con alguien por meterse, con su físico, cuando estoy seguro de que la inmensa mayoría de personas que lo han hecho son peores, por dentro y por fuera, porque solo un auténtico engendro, un monstruo moral puede hablar así a una chica, sabiendo hoy en día lo que eso afecta a una franja de edad (…) No sé qué error ha cometido. Ella no ha estado en los medios. (…) Esa cobardía que da el anonimato, mal disfrazado de libertad. A estos que odian tanto decirles que son una basura, no sé quién es quién para juzgar".

Aprovechó también para mandar unas palabras directas a Andrea: "Tengo un máster en campañas, tengo un máster en gente que odiando lo que yo hago han intentado quebrarme, hundirme y machacarme durante años... Los tengo en el mundo del misterio, en el mundo del periodismo normal, en el mundo de escepticismo y en el mundo de otras compañías. Cada uno tiene un motivo. ¿Yo qué he hecho? Ni caso. Si te sirve de algo, Andrea, ni caso y menos por una cuestión que tiene que ver con tu aspecto, que para mí es fantástico y que no entiendo quién es quién para juzgar. A estos que odian tanto hay que decirles que son una basura y unos cobardes de un nivel sin precedentes. Ánimo, Andrea, un beso muy grande, eres mejor que todos ellos y que no te afecte lo más mínimo y te lo dice alguien al que han intentado matar mediáticamente".