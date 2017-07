Toño Sanchís ha recurrido esta semana la sentencia del juicio que perdió contra Belén Esteban y que le condenaba a pagar todo lo que le reclamaba su exrepresentada. Este lunes, la princesa del pueblo apuntó los movimientos legales que piensa seguir para oponerse al recurso y presentar la ejecución provisional de la sentencia. Además, avisó de un giro inesperado que hará "flipar" a la gente.

"Lo primero que voy a hacer es oponerme al recurso de apelación, para ello hay que esperar a que el juzgado lo admita a trámite. En la resolución por la que el juzgado admita el recurso nos concederán el plazo de diez días hábiles, no se computan ni sábados, ni domingos ni festivos, ni el mes de agosto para presentar la oposición. En segundo lugar hay que presentar la ejecución provisional de la sentencia que únicamente se puede interponer a partir de que el juzgado dicte la resolución que admite a trámite el recurso", comentó Belén sobre lo que le habían recomendado sus abogados que hiciera público.

Además, confesó que tres días después de acabar el juicio con Toño, recibió algo sorprendente: "Ha llegado a mi poder algo que no esperaba". Y aunque no ha podido dar más detalles por consejo legal, advirtió que era algo que podría dar un giro a todo lo que se sabía hasta ahora: "Si habéis flipado con todo, vais a flipar tres veces más". Es más, no solo dirá qué, sino también cómo ha llegado a su poder ya que, al parecer, viene de alguien muy cercano al entorno de Sanchís.