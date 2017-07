Lecturas incluye en su número de este miércoles fotografías exclusivas de una grabación de Supervivientes que terminó en tragedia: en ellas vemos a Alba Carrillo abandonando airada el plató enfadada por cómo Jorge Javier había tratado a su madre. Dos pasos detrás, su madre, Lucía Pariente. El perejil de todas las salsas.

Cuenta Lecturas que Alba no pudo soportar que durante la grabación Jorge Javier se refiriera a su progenitora como "Lucíafer". Ante sus quejas, el presentador le respondió que "estaba allí para trabajar" y ella "se puso histérica". "Si no entras en un minuto no vuelvas", llegó a espetarle Vázquez. Mientras, en otro plató, Fonsi Nieto explicaba que ha acudido a la justicia para solicitar la custodia del hijo de ambos.



Jorge Javier responde Alba desde su sábana semanal

Jorge Javier dedica su columna semanal en Lecturas a Alba Carrillo y a lo que ha pasado entre ambos. Se dirige a ella en tercera persona para mostrarle su decepción: "No merezco recibir unas hostias que no me corresponden".

Asombrado por no haber recibido una llamada de Alba pidiéndole perdón, el presentador critica su espantada durante una grabación hace unos días: "Las espantadas están bien de manera puntualísima, pero cuando se convierten en una forma de vida dejan de ser eficaces… Usted y yo necesitamos descansar el uno del otro".

El remate viene dos líneas después. En la postdata, Jorge Javier reconoce que Alba quiere disculparse: "Hala, ya me ha vuelto a ganar", escribe.

Fonsi, verano eterno con su hijo

Mientras Alba Carrillo se pelea con el mundo y su exsuegra interpone una denuncia contra ella en comisaría, Fonsi Nieto disfruta de la playa en compañía de su mujer y de su hijo.

La pareja ha pasado unos días a bordo de un yate con el pequeño Lucas, envuelto de forma involuntaria en la pelea que mantienen sus padres.

La boda del marqués de Griñon y Esther Doña

El Marqués de Griñón y su pareja de hecho se han casado en secreto y Hola estaba allí para contarlo. Leemos en la portada de la revista que Carlos Falcóy Esther Doña contrajeron matrimonio el pasado sábado en una ceremonia íntima en su finca El Rincón.

Tras dos años de noviazgo y uno de inscripción en el Registro de Parejas de Hecho, la pareja se decidió a dar el paso definitivo en una ceremonia privada -y secreta- en la que sólo había tres invitados: el alcalde de Aldea del Fresno y los dos testigos, amigos del novio.

Aunque no existen fotos del momento, la revista incluye varias imágenes de Doña extraídas de otros reportajes y, casualmente, vestida de blanco. Es el color que lució la novia durante el enlace: se decantó por un mono pantalón del color de la pureza.

Ya en septiembre, a la vuelta de su luna de miel por África, la pareja volverá a abrir las puertas de su finca para celebrar la boda por todo lo alto, se supone, con Hola como testigo.

Marina Danko habla tras la muerte de Palomo

Hola se apunta la exclusiva del primer posado de Marina Danko tras el inesperado fallecimiento hace unas semanas de su ex, Palomo Linares.

La colombiana se muestra feliz ante la cámara flanqueada por su novio desde hace dos años y medio, el millonario Fabio Mantegazza, y su hijo Andrés, dejando claro que, a diferencia de su ex, ella sí se lleva bien con la prole que tuvo con el torero.

Marina, que reparte su tiempo entre las casas que Fabio posee en Madrid, Montecarlo, Lugano o Saint-Moritz, rompe su silencio en Hola para hablar de la muerte de Palomo y explicar el motivo de su ausencia en el funeral: "Se fue, no quiero recordar lo malo, tengo a tres adorables hijos". Y también habla de su futuro con Fabio: "La vida me ha regalado otra oportunidad… Dios me ha dado un gran regalo, porque sin querer y sin pensarlo, tengo un hombre que me ama y al que amo". Y que encima está forrado, añado.

Mar Flores, verano de amor y lujo

No sólo Marina Danko presume de novio multimillonario. Mar Flores también se deja agasajar por Elías Sacal, con quien ha vuelto tras superar una pequeña crisis.

La revista Hola publica el momento en el que la pareja se reencuentra en la Costa Azul, donde el empresario tiene amarrado su yate. Al parecer, la modelo reconvertida en empresaria se desplazó hasta allí con un grupo de amigas para celebrar su cumpleaños.

Entre las amistades de Mar está Naty Abascal, que va vestida con un mono de color naranja que parece sacado de la cárcel de Guantánamo.

Karina estalla contra Juan Miguel

Karina está harta de que Juan Miguel cuente una realidad que nada tiene que ver con la que ha vivido ella y ha decidido quejarse en Lecturas.

La cantante concede una entrevista a la revista en la que afirma que "Juan Miguel sólo la utilizó para ser padre" y acusa al peluquero de querer apartar a Rocío, la hija de ambos, de su lado.

Cósima Ramírez sobre el divorcio de sus padres

Los hijos de Pedro J. y Ágatha han apadrinado recientemente un coche, y todos los medios recogen las declaraciones que hicieron a los medios durante el evento. Por jugosas.

Cósima Ramírez habla sin tapujos de la separación de sus padres, narrada por su madre en Hola: "Está extremadamente enfadada, pero ya se le pasará".

Y avisa a su padre: "Soy superniñita de mi padre y voy a estar totalmente con los dos. Pero alguna consecuencia de apartarse tendrá que sufrir".

Kiko Rivera reconoce cuál es su vicio

Semana, la revista a la que Kiko Rivera suele vender últimamente sus reportajes (y en la que su mujer es blogera), confirma que el DJ se ha sometido a una intervención de estómago para adelgazar.

"Mi mal hábito es comer", ha confesado el hijo de Isabel Pantoja.

Eugenia Martínez de Irujo, por fin feliz

Vemos en Hola a Eugenia Martínez de Irujo paseando abrazada a su novio, el empresario Narcís Rebollo. Y añade la revista que la hija de la duquesa de Alba está viviendo "su verano más feliz después de muchos años".

No es que su vida últimamente haya sido un suplicio, pero ahora está enamorada y parece que ha superado la pérdida de su madre.

Eugenia disfruta de sus largos veranos en la casa de Ibiza que heredó de Cayetana de Alba.

Cóctel de noticias

Lecturas expía sus culpas con Andreíta. Una semana después de hacer un número especial para mostrar su rostro, critica a quiénes han acosado a la joven a través de las redes sociales.

Eugenia Silva presenta en Hola a su hijo Jerónimo. La modelo posa con sus dos niños sin pixelar para mostrar joyas de la firma a la que representa.