Karina ha vuelto a estallar contra Juan Miguel. Cansada de que el peluquero cuente una realidad que no tiene nada que ver con lo que vivió ella, ha decidido hablar claro en las páginas de Lecturas. Aunque ya han pasado 27 años, la cantante responde a las palabras de su ex marido la semana pasada en la misma publicación donde entre cosas aseguró que Karina nunca le descubrió con otro hombre. "Yo nunca he dicho que le he pillado en la cama ni con un hombre ni con una mujer. Lo que he comentado es que un día llegué a casa y me encontré a un chico con una toalla en la cintura bajando la escalera para ir a calentar un biberón y dárselo a Rocío, que era un bebé", aclara ella.

Un día clave para el matrimonio, en el que decidieron poner punto y final a su relación: "Desde ese día dejé de estar con Juan Miguel (…) llevábamos meses que nuestra pareja hacía aguas. No había comunicación, ni familiar ni nada". También difiere con su ex pareja en lo que se refiere a su actitud después de tener a su hija Rocío. Mientras el peluquero aseguró que ella cambió después de dar a luz, ella afirma: "Cuando me quedé embarazada tenía 42 años y sentía mucho miedo porque era un embarazo de riesgo. En mí no hubo cambio, solo el lógico de una mujer que estaba asustada y no se sentía ni cuidada ni protegida por él".

Cuando le preguntan si se sintió utilizada por Juan Miguel, Karina se muestra clara y revela la verdadera naturaleza de su relación: "Juan Miguel me eligió a mi, no yo a él. (...) Me prometió cosas que luego no cumplió, por ejemplo, formalizar nuestra relación. Sí, creo que me utilizó para ser padre. Él tenía un plan muy bien pensado y el destino quiso que yo apareciera en su peluquería y dijo: "Va ser con ésta. Mato dos pájaros de un tiro, tengo un hijo y me hago famoso’. Esa era toda su obsesión".

También acusa a Juan Miguel de querer apartarla de su hija: "Tenía en la cabeza era quitarme la custodia de la niña. Me acusaba delante del juez de que yo trabajaba de noche, como si era me convirtiera en peor madre. Decidí que lo mejor era sacar a mi hija de los juzgados. Le dije: ‘Llévatela si crees que contigo va a vivir mejor’. Y ahí se terminaron las denuncias. (...) Psilógicamente y públicamente me he sentido maltratada por Juan Miguel".