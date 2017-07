Raquel Bollo tiene nuevo novio y ya piensa en boda

Raquel Bollo vuelve a estar enamorada y mantiene una relación desde hace algo menos de tres meses, tal y como desveló María Patiño en Sálvame. La pareja es tan feliz que incluso tiene intención de boda "inmediata". El programa no desveló la identidad del nuevo amor de su excolaboradora pero sí algunos datos: Sus iniciales son M.G.R., tiene entre 40 y 50 años, es moreno y vive en Sevilla. Por tanto, el noviazgo con Juan Manuel Torralbo habría terminado.

Raquel y el misterioso empresario se conocieron en la pasada Feria de Abril sevillana, donde también estuvo presente la por entonces pareja de este. En aquellas fechas, Raquel y el empresario pasaron de un relación de amistad a una más íntima, tanto, que el hombre en cuestión dejó a su novia, con la que tuvo una relación "de idas y venidas" durante 18 años. Bollo se instaló en el cortijo sevillano donde M.G.R. vivía con su anterior pareja y la hija de ambos, "se llevó los muebles y las fotografías de su familia y convirtió la habitación de la niña en un vestidor para ella".

El nuevo novio de Raquel es el dueño de la famosa finca en Andalucía, donde además se celebran bodas, pero su situación económica puede no ser la que se le presupone a una persona con este patrimonio, como lo insinuó Patiño: "Me hablan de un señor encantador, muy amigo de sus amigos, pero no me hablan de una persona tan solvente como pueda aparentar ser el dueño de un cortijo".