"Ya me han dicho que te has cambiado de nombre, ¿no? Ahora eres Lucifer Pariente, y si ella es Lucifer, tú serías Luciferina". Con esta frase de Jorge Javier Vázquez dirigida a Lucía Pariente y Alba Carrillo comenzó la complicada última gala de Supervivientes de este jueves. Mucho se había hablado durante los últimos días del motivo que había llevado al presentador a mostrar públicamente su enfado con la ex de Feliciano en su columna semanal de Lecturas, y por fin hemos podido conocer la verdad sobre lo sucedido.

Jorge Javier arrancó el último programa con lo que parecía una inocente broma hacia la modelo y su madre. A partir de ahí, todo se torció y Alba no pudo ocultar el descontento en su rostro, hasta que finalmente saltó contra el presentador: "Jorge, vamos a hacer bromitas con otros también y no solo con mi madre".

El presentador se molestó con el comentario y recalcó que lo hacía de "buen rollo" y que ella no sabía cómo había sido la relación entre su madre y él durante el concurso. "Para tu información, nos llevamos muy bien. Me parece que eres muy injusta, porque si hay alguien que os ha apoyado durante todo el concurso es este presentador", le reprochó a la finalista de Supervivientes. No obstante, añadió que si no le gustaba la actitud que tenía con su madre, a partir de ese momento se mostraría con "frialdad y distanciamiento".

Parece que Alba ya venía de casa con problemas en su cabeza, probablemente las declaraciones de Fonsi Nieto en Sálvame en las que confesó que había desautorizado la presencia de su hijo en Telecinco el día de la final del reality y anunció la posible denuncia a Lucía Pariente. Durante la publicidad, Alba abandonó el plató llorando y se negó a volver a entrar. Un momento que no captaron las cámaras pero que el propio Jorge Javier explicó cantando: "Alba no está, Alba se fue".

El resto de la gala transcurrió con normalidad sin volver a contar con la presencia de la modelo en plató. La que sí aguantó fue su madre Lucía, que estuvo el resto de la noche defendiéndose de acusaciones y reproches.