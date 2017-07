Paula Vázquez la lía en Twitter con uno de los tuits más absurdos de la historia

Paula Vázquez está empeñada en ser noticia, aunque ello la lleve a hacer el ridículo en las redes sociales. Este viernes, el diario deportivo Marca dedicaba una espectacular portada a Mireia Belmonte tras convertirse en campeona del mundo en 200 mariposa. Un homenaje en el que incluso han jugado con el logotipo de Marca, fusionándolo con el nombre de la nadadora, acompañado de una foto que ocupa toda la portada y el texto: "Nos has dejado sin palabras".

Una portada sin precedentes que parece no ser suficiente para Paula Vázquez y así lo ha hecho saber en su cuenta de Twitter: "Enhorabuena Mireia Belmonte, parece que a MARCA les has dejado sin palabras. Curioso que con los machotes les salen mogollones. ¿Les ayudamos?". Las redes sociales no tardaron en reaccionar criticando las palabras de la presentadora y destacando el homenaje que Marca ha dedicado a la nadadora.

Enhorabuena @miss_belmont ,parece que al MARCA les has dejado sin palabras. Curioso que con los machotes les salen mogollones.Les ayudamos? pic.twitter.com/4VXv96ciej — Paula Vázquez (@PaulaVazquezTV) July 27, 2017

En otros tuits, Paula ha explicado que, desde su punto de vista, la portada "merece un buen titular" y añadía que "es la amnesia selectiva lo que es indignante (nos has dejado sin palabras) #AmosnoMeJodas". Después, ha dedicado varios tuits a rescatar portadas dedicadas a deportistas españoles en las que según ella "Marca sí pone titulares".

Juan Ignacio Gallardo, director de Marca, ha contestado en Twitter a las críticas de Paula destacando el "ridículo" de sus afirmaciones: "La falta de comprensión lectora de @PaulaVazquezTV es preocupante", "Deja de hacer el ridículo, @PaulaVazquezTV".

La falta de comprensión lectora de @PaulaVazquezTV es preocupante. — J. I. Gallardo (@JIGallardo) July 28, 2017

Buscando la polémica

No es la primera vez que Paula Vázquez utiliza las redes sociales para que vuelva a hablarse de ella. Hace unas semanas, se personó a las puertas del Congreso durante la moción de censura de Podemos a Mariano Rajoy y ofreció una entrevista a CTXT, una revista digital perteneciente a Público, donde no dudó en soltar lindezas como: "Desde primera hora de la mañana me he despertado pidiendo café, zumo y una moción de censura. Me he tenido que acercar aquí solo por las ganas que tengo de verla en persona, y es que, como mujer, me parece un ejemplo"o "Gracias Irene, gracias tía. ¡Qué grande eres!".

Además, no contenta con sus alabanzas a la podemita, usó las redes sociales para hacer llegar sus aplausos a la intervención de Montero: "Aplaudiéndote desde la calle", acompañada de una foto desde las puertas del Parlamento.

Buenos días, para mí: un Café con leche ,un zumo ,tostada y una #MociónDeCensura , por favor ! Lo último, en vaso "largo" (de aquí) — Paula Vázquez (@PaulaVazquezTV) June 13, 2017

También criticó a la cadena que le dio trabajo durante muchos años, acusándoles de "misóginos": "En este tiempo me he dado cuenta que esto lo vemos todos y al final los titulares y bofetadas me las llevo yo. Y como soy mujer, me las llevo más gordas. Se ve que en cierta cadena no hay mujeres en entretenimiento y hay hombres con tres o cuatro programas. Cuando yo salgo de Antena 3, por ejemplo, me dicen que no hay programas de entretenimiento. Y luego ves que Manel Fuentes tiene tres y Arturo Valls tiene dos. ¿Eso cómo se llama? Yo lo llamo misoginia", contestó en una entrevista.