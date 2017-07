Fonsi Nieto, al igual que toda su familia, no pierde la esperanza de que su tío Ángel logre superar el coma inducido en el que se encuentra a raíz del accidente de quad que sufrió hace unos días en Ibiza. El tiempo corre a favor del que fuera el piloto español más exitoso de la historia y todo apunta a que el coagulo que tiene en la cabeza poco apoco se va a ir diluyendo.

Por este motivo tan grave parece ser que Fonsi ha dejado de momento aparcados los temas judiciales que iba a emprender en contra de Alba Carrillo por la custodia del hijo de ambos. Por su parte, la finalista de Supervivientes está en contacto con la familia Nieto, más en concretó con Fonsi, para interesarse por la evolución del campeón de motociclismo, con el que mantuvo una buena relación durante el tiempo que estuvo unida a su sobrino. La modelo y el piloto mantuvieron esa buena relación una vez finalizada la etapa entre Alba y Fonsi: siempre que coincidían en algún acto social se saludaban con afecto.

Fonsi me comentó hace unos días, cuando coincidimos en Ibiza, que tenía mucho trabajo durante todo el verano como DJ en las Islas Baleares. Por eso, su idea era pasar allí todo el verano junto a Marta, su mujer. Según uno de los hijos de Ángel, a su padre, por el momento, no le van a trasladar a Barcelona como se pensó en un primer momento. Si todo sigue así, incluso es posible que no tengan que practicarle ninguna intervención quirúrgica.