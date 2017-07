Descubrirla a estas alturas, quince años después de que ganara el concurso de Operación Triunfo y representara a Televisión Española en Eurovisión, como una de las mejores voces españolas de la canción, parece algo demasiado obvio. Además, en algunas encuestas, ha resultado ser una de las féminas más influyentes entre los jóvenes. Posee, también una gran personalidad: es auténtica, va por la vida con su verdad por delante. Y eso, por contraste, a veces le dificulta algo que ella lleva anhelando hace mucho tiempo: encontrar a un hombre que la ame sinceramente y ser madre.

A sus 36 años cumplidos meses atrás, la granadina atraviesa un momento óptimo en su carrera musical, ya afianzada, sin los vaivenes de los primeros años de su éxito, cuando se daba la circunstancia de ser una intérprete conocida en todo el país y sin embargo atravesar problemas económicos. Desde luego no tantos como los que tuvo que vivir, casi dramáticamente, en su adolescencia y primera juventud. Nacida en un hogar humilde, Rosa López pasaba hambre junto a los suyos. Y recordaba que salía a la calle a pedir limosna. Así, literalmente. Lo disimulaba entregando a cambio lo único que podía y sabía hacer: cantar con su prodigiosa, aunque todavía no educada voz. Iba del brazo de su padre, al que echa de menos desde que muriera en 2008. Por lo menos, Eduardo López pudo alcanzar el triunfo de su hija. Eso de mendigar forma parte de un pasado que le ha servido para conocer por experiencia el valor del dinero, y la caridad ajena también.

Alta (mide un metro y algo más de setenta centímetros) tiene tendencia a engordar y llegó a pesar 110 kilos, lo que estéticamente, para una cantante popular, no la ayudaba mucho. Quizás esa imagen ha llevado a algunos a compararla con Susan Boyle. Ahora bien: se tenga buena vista o se utilicen gafas, cualquiera que las compare observará la belleza física de nuestra compatriota. Y su voz puede que sea mejor, o casi tan potente, como la de la otra. Pero los kilos de más han preocupado siempre a Rosa López, quien gracias a su gran voluntad consiguió reducirlo bastante, hasta bajar de los 70. Pero como le gusta comer bien, porque su madre no sólo es también una buena cantante aficionada sino excelente cocinera, los guisos la traen por la calle de la amargura y ha vuelto a ganar un poco más de peso en los últimos meses. Ella "se machaca" los músculos diariamente, levantándose temprano para hacer sus tablas de gimnasia y prácticas deportivas.

No siempre se tiene todo y si la vida le sonríe ahora desde el punto de vista profesional, con estabilidad económica que le ha servido para ayudar a los suyos, echa de menos un hombre que le guste, que no se enamore de ella por el nombre relevante que tiene, sino que la quiera sin rodeos. En eso ha tenido mala suerte, como también cuando empezaba a triunfar y un desaprensivo, o inepto, ya que ella no es explícita al respecto, la engañó a la hora de hacer cuentas tras sus actuaciones. Sólo reconoce haber conocido a alguien que verdaderamente no sólo la ayudó en su salud, sino que estuvo muy cerca de su corazón: el doctor Pablo Cariñanos (hijo de aquel otro gran otorrino asesinado en su clínica sevillana por un comando etarra, que era el médico de Rocío Jurado y otras conocidas folclóricas). Fue quien consiguió que Rosa López siguiera sus instrucciones para vocalizar adecuadamente, sin aquel tono chirriante de sus inicios musicales. Curioso: cantando no se le notaba nada en absoluto, pero a la hora de hablar, de dirigirse al público, acumulaba unos defectos desagradables al oído de cualquiera.

La maternidad es uno de sus sueños. Ella adora a su madre, ha recibido una educación tradicional y desea hacer lo mismo cuando pueda tener su bebé. En tanto consiga ese natural deseo de toda mujer, está volcada ahora en un programa reality en el canal Ten, Soy Rosa y en su inmediata gira veraniega. Comienza el 29 de julio en Torremolinos. Dará a conocer sus canciones de siempre, pero asimismo las nuevas, las que están contenidas en su nuevo disco, el octavo de su carrera: "Kairós". Palabra griega que quiere decir "renacer". Es algo que va con ella: la mujer que gracias a su esfuerzo logró superar su adverso y duro pasado, cuando ella y su familia pasaban hambre. Un fantasma que ya no la acorrala al haber triunfado gracias a su tesón y su maravillosa garganta.