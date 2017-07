En ¡QMD!, Paula Echevarría ya hace su vida. Y Bustamante nos aclara desde el escenario, por si quedaba alguna duda, que "está soltero". De modo que los dos ya hacen vida aparte, lo que disminuye al mínimo cualquier oportunidad de reanimar ese matrimonio. Todo ello con vistas al 40 cumpleaños, este siete de agosto, de la famosa actriz, algo que la situará de nuevo -no lo duden- en todas las portadas del cuore. Acaba de regresar a Madrid tras unas intensas semanas de no hacer nada, pisando el suelo de Marbella, Menorca y Cádiz en compañía de amigas y de su hija Daniella, con quiene stuvo en Chclana disfrutando junttas de la playa. Este 22 de julio ella y David cumplieron once años de casados, pero no hubo celebración alguna.

Además, Jesulín visita a María José Campanario en su ingreso hospitalario, con un llamativo cambio de look por parte de ella, y una bellísima Laura Matamoros vuelve a los brazos de Benji tras quedar tercera finalista en Supervivientes 2017.

En Pronto son de los pocos que se olvidan de bikinis. Las vacaciones de la Familia Real son el motivo principal de portada de la revista, que explica cómo Felipe VI inició su estancia el pasado 28 de julio para poder tomar parte en las regatas de la Copa del Rey de vela, y cuando ya se encontraban allí doña Sofía y gran parte de sus ocho nietos. Letizia iba a presentarse allí el 29 o el 30 de ese mes, algo después que el Rey, como también es habitual.

En Corazón TVE juntan mediante el Photoshop a las últimas reinas del corazón: Isabel Preysler, Naty Abascal y Carmen Martínez Bordiú no encuentran relevo -ni quieren encontrarlo- a un reinado de décadas.

En Interviú se desnuda en portada Perla, de Mujeres y Hombres y Viceversa, que asegura ser "mucha mujer para un programa de niñatos". Además, nueva entrega de los diarios eróticos de Olvido Hormigos, titulado en esta ocasión "a mí me daban dos" y ambientado en plena ola de calor en París. Toma ya.