El juez da un nuevo disgusto a Antonio David Flores

Se complica aún más la situación judicial de Antonio David Flores al rechazar el juez el recurso de nulidad presentado que intentaba tumbar la causa por defecto de forma. En el auto el juez rechaza que se ha haya vulnerado el derecho de defensa del ex guardia civil así como que se incurriera en un defecto de forma al investigar sus finanzas. Por ello, es muy probable que en septiembre Antonio David tenga que volver a sentarse en el banquillo de los acusados.

Una causa que comenzó cuando el ex guardia civil se declaró insolvente para no pagar las pensiones de sus hijos requeridas por sentencia firme. Entonces, los abogados de Rocío Carrasco acreditaron que había cobrado por entrevistas y colaboraciones en televisión con empresas de terceros. El colaborador alegó en el juicio del pasado 23 de marzo que el dinero que había ganado era para pagar su casa y el colegio de sus hijos, pero el juez no le creyó.

El auto del juez que rechaza el recurso de nulidad asegura que "el delito de alzamiento de bienes es un delito de actividad y no de mero resultado (...) una manifestación delictiva que se prolonga en el tiempo".

Antonio David hundido

Un duro varapalo más para el colaborador, del que este lunes se filtraron unas imágenes en El Programa del Verano en las que se le veía llorando. Cansado, más delgado y anímicamente destrozado, Antonio David no pudo reprimir sus lágrimas al hablar por teléfono con su hijo David.

El joven aprovechó la llamadas para pedir disculpas a su padre por haber contribuido a generar este conflicto abandonando el domicilio de su madre para irse a vivir con él y darle las gracias por haberle apoyado en la decisión de no volver a casa con su madre y Fidel Albiac.