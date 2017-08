Pepe Navarro acudió a la última edición de la temporada del programa de Risto Mejide, All You Need Is Love...o no, y allí confesó que se llevaba bien con todas sus exparejas.

Se trató de la última de las apariciones en los medios del periodista tras su cruce de declaraciones con Ivonne Reyes, a quien obvió de esa lista debido a una batalla mediática que parece no llegar a su fin.

Recordemos que durante la estancia de Ivonne Reyes en Gran Hermano VIP, Andrea Navarro presentó un recurso de revisión a la demanda de 2012 que le otorgaba la paternidad a Pepe Navarro.

La joven presentó entonces una prueba de ADN que demostraría que el hijo de Ivonne no es su hermano, rescatando la polémica de finales de los 90.

Fue el reinicio de una batalla que todos daban por terminada menos en el entorno de Pepe Navarro... Quedaba, no obstante, la más que posible respuesta de la venezolana.

Ahora, a punto de que el menor cumpla los 18 años, Ivonne ha vuelto a la carga y con la intención de proteger la intimidad de su hijo, ha emprendido diligencias preliminares contra Pepe y Andrea Navarro, según han desvelado desde El Programa de Ana Rosa.

Ivonne ha manifestado ante el juez su intención de demandar a padre e hija alegando la vulneración de los derechos de un menor y violentarle, asegurando que la prueba genética se obtuvo sin su consentimiento y de manera fraudulenta.

Las diligencias significan un paso previo a la demanda, que tal y como han informado desde el programa se presentó hace unas semanas con el fin de reunir documentación antes de poner la demanda en si, que sería interpuesta después del verano.

Ni Pepe Navarro ni Andrea han sido notificados dado que esta información oficial llegaría una vez interpuesta la demanda firme, prevista para septiembre.

Esta denuncia supone la respuesta de Ivonne Reyes que tanto se ha hecho esperar. Porque, recordemos, ya desde la casa de Gran Hermano la presentadora avisó de que llegaría y que iría con todas las de la ley. La batalla continúa.