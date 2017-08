Las fotografías que provocaron el monumental cabreo de David Bustamante

Las cosas se siguen poniendo difíciles para David Bustamante. Este fin de semana, se vio involucrado en un altercado con el paparazzi Jordi Martín, que intentaba conseguir imágenes del cantante entrando al hotel tras un concierto en compañía de una chica: "David actuaba en Rosas salió a las 2 de la madrugada del concierto. En el coche iba una chica rubia, una persona de su equipo y el cantante. Él iba de copiloto, llegan al hotel a las dos y media, tres de la mañana. Veo a David salir y entrar en hotel, antes se aseguró de que no hubiera paparazzis y a los dos minutos entra la chica rubia", comentó Jordi Martín en Cazamariposas.

Al día siguiente, ocurrió en encontronazo entre el reportero y Bustamante: "Por la mañana veo a David y al miembro de su equipo salir del hotel, la chica rubia ya no estaba. David se cabrea porque cuando me ve el domingo por la mañana en el hotel y pensó: ‘Éste me ha pillado’. Entonces me pongo a seguirle. Íbamos a una velocidad normal, llegamos a un peaje y él pega un pisotón al acelerador para intentar perderme", continuó contando.

Una versión que difiere de la del cantante, que asegura que el paparazzi lo amenazó en varias ocasiones como ha hecho saber un comunicado que han enviado sus letrados a los medios de comunicación: "La versión del fotógrafo en ningún caso coincide con la de nuestro cliente. El paparazzi se puso en paralelo con su vehículo mientras que él y su compañero no dejaban de fotografiar a David, hasta el punto de invadir su carril. Generando un riesgo grave en la circulación y en la propia vida de los ocupantes del vehículo. Ante tales hechos David le recriminó su actitud y Jordi Martín comenzó a provocar a nuestro cliente con injurias y calumnias e incluso con amenazas de muerte, tanto a él como a su familia".

Ahi no quedan la versión del cantante, pues asegura que el reportero le amenazó con llamar a "sus amigos Los Miami". Unas amenazas que terminarían por enfadar el cantante y que provocaron un forcejeo en el que el paparazzi cogió al Bustamante de las muñecas y provocó que éste se defendiera "utilizando brazos y piernas". Las amenazas continuaron y el bufete ha decidido denunciar al fotógrafo en el cuartel de la Guardia Civil de la localidad de Las Rozas por amenazas y lesiones, de las que supuestamente existen testigos.