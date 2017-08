Jordi Martín, aquel paparazzi que hace un año saltó a la fama tras el escándalo que protagonizó Luis Rollán por unas supuestas traiciones a sus amigos, ha vuelto a salir a la palestra después de que tuviera un duro encontronazo con David Bustamante. Un desagradable enfrentamiento por el que Jordi fue muy criticado en Sálvame donde se le acusó de provocar el enfado del cantante.

Este lunes, el reportero aprovechó su colaboración en Cazamariposas para amenazar con sacar trapos sucios de Mila Ximénez. "Mila, te has operado la cara, pero deberías operarte el alma.(...) ¡Tengo mucha mierda de todos!", llegó a decir. La colaborada de Sálvame estalló ante sus palabras y arremetió duramente contra Jordi y el equipo de Cazamariposas: "Nuria Marín, Juan Tamariz, como te llames, dejadnos en paz y haced vuestro trabajo, que es lo que tenéis que hacer. Me da igual. Aunque el programa pertenezca a la productora, ¿de qué vivís vosotros? ¡De arrastrarnos a nosotros por ahí!".

Mila se fue encendiendo en su discurso y terminó amenazando con demandar al programa y al reportero: "Nenaza. No me vuelvas a advertir en tu vida, te reto a que largues lo que te dé la gana, pero luego no te cagues. Mantén el tipo, ven y di lo que tengas que decir, se acabó porque te demando a ti y al programa. Mierda, que eres un mierda. Se acabaron las amenazas y las advertencias, no lo voy a aguantar más".