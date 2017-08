¿Por qué don Juan Carlos no pasa las vacaciones con su familia?

Don Juan Carlos ni está, ni se le espera por Marivent. El rey emérito prefiere pasar sus vacaciones en la costa gallega alejado de su doña Sofía y el resto de su familia. Pasa el tiempo navegando y se dedica a navegar en Sangenjo para participar en las regatas que llevan su nombre.

Según ha comentado la periodista Paloma Barrientos en Es la Mañana de Federico, don Juan Carlos "ha abandonado la corte de Mallorca y a no ser que haya cambios, le gusta la costa gallega". Además, asegura que "él en Mallorca se aburre". "Me contaron en broma que él comenta que ‘qué va a hacer allí si no tiene casa, barco ni amigos…’".

En cuanto a la relación con doña Sofía, Barrientos ha asegurado en la Crónica Rosa que "hace mucho que no se hablan. Aunque allí están sus nietos, en verano quiere pasarlo bien. En Sangenjo tiene amigos armadores, empresarios que no se aprovechan para nada de su amistad, como sí hacían los de Mallorca, y ahí está tan contento. Allí se rodea de compañeros como Juan Carlos Escotet, Pedro Campos Calvo Sotelo, Mauricio Sánchez Bella y Joan Cusí. Le gusta comer, navegar y dentro de ese periplo creo que irá a Saint Tropez donde también hay regatas y amigotes".

Lejos quedan aquellos años en los que Marivent era la residencia oficial del jefe del Estado en vacaciones. Ahora, es el lugar donde doña Sofía consigue reunir a sus ocho nietos. Un ambiente familiar del que don Juan Carlos no quiere participar.