La participación de Laura Matamoros en Supervivientes ha supuesto la brecha definitiva en la relación de Kiko Matamoros con Belén Esteban y Mila Ximénez. Muy lejos de lo que pensaba el colaborador, sus compañeras han cargado contra su hija, provocando una nueva decepción en Matamoros, que, harto de todo, ha atacado duramente a sus compañeras en Telecinco.

Kiko Matamoros ha concedido una jugosa entrevista para la revista Semana a su compañera Chelo García-Cortés. Sincerándose con la periodista, Kiko afronta su nueva situación en Sálvame y habla de la relación con sus compañeros: "Estoy totalmente decepcionado con ciertas actitudes que algunos compañeros han tenido contra mi hija Laura en Supervivientes", confiesa el tertuliano, desvelando un claro punto de inflexión en la relación con ellas.

"Entiendo que hay cosas que no son defendibles pese a que, en otra ocasión, hubo quien lo hizo. Lo que me duele es que lo entiendo como una traición a Laura y, en cierto modo, siento culpabilidad porque ha recibido esos ataques porque es mi hija", declara Matamoros, que no entiende que quien la defendiera en Gran Hermano VIP no lo hubiese hecho durante Supervivientes. Una contradicción que el propio Kiko explica diciendo que si Laura recibió apoyo al principio y no después es porque: "cuando les venía muy bien la defendieron, por estar enfrentada conmigo, y así podían darme palos a mí".

Cuando habla de esta actitud se refiere a dos compañeras fundamentalmente, Belén Esteban y Mila Ximénez: "Se agarran a que cuando ellas han estado en un reality yo las he dado" asegurando que su hija se ha llevado una gran decepción y eso es lo que más le duele, además de que estas posturas haya afectado a su hija para no proclamarse ganadora.

Sobre su relación con Mila comenta: "Nos han unido muchas cosas y también nos han desunido muchas otras. Empieza a ser previsible, Mila hoy te mato y mañana te perdona la vida, un día dice que eres lo peor y al día siguiente lo mejor. Es parte de su juego profesional y lo tenemos asumido". Mientras que de Belén confiesa: "Estoy convencido de que no quería que ganase Laura para que nadie ganara dos realitys de los más importantes de la cadena", recordando que "cuando Rosa Benito ganó Supervivientes hubo un antes y un después en su relación". "No tengo nada que hablar con Belén porque no nos podemos entender. Creo que vive instalada en el rencor y eso es tremendo".

Sin embargo, cuando habla de Kiko Hernández las palabras son muy diferentes: "Kiko nunca me ha defraudado, yo le he podido fallar alguna vez pero siempre por malos entendidos. Entre él y yo nunca ha habido ánimo de hacernos daño", confiesa, desvelando que este habría intercedido para que la relación con sus compañeras mejorase.

Pero a la vista está que la relación no mejora, lo que ha provocado que Kiko no atraviese su mejor momento en el programa: "Me siento aislado y saturado", y desvela que se ha planteado abandonar Sálvame: "A veces me cuesta salir de casa para ir a trabajar. Si la situación económica me permitiera descansar de esto, de verdad que lo haría muy a gusto".