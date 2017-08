El supuesto hijo de Julio Iglesias pide ayuda al Papa Francisco

Javier Sánchez, supuesto hijo biológico de Julio Iglesias, que gracias a su abogado Fernando Osuna y su equipo de detectives consiguió una prueba genética que tendría una coincidencia del 99,99% con el cantante, ha decidido recurrir al Papa Francisco. Para ello ha solicitado una audiencia con el Pontífice para pedir su apoyo en lo que considera una injusticia legal y moral.

Javier ha enviado a los medios un comunicado informando de esta decisión. En la carta explica los motivos que le han llevado a pedir ayuda al Papa Francisco: "Aunque no consiga ser reconocido como hijo de Julio Iglesias, me sentiré enormemente confortado en mi dolor al ver que me oye su Sanidad. El desahogo es muy importante para mi".

Aun así, reconocer que será difícil ser recibido por el jefe de la Iglesia: "Es muy complicado, casi imposible, por la difícil agenda de su Santidad. (…) Nada se pierde escribiendo una carta al Vaticano pidiendo esa cita y comentando las motivaciones por las que se desea ese encuentro personal con el Papa".

El supuesto hijo de Julio Iglesias ha decidido no hacer declaraciones públicas y es su madre, María Edite, la encargada de hablar con Paloma Barrientos en Vanitatis: "Mi hijo va a contactar con cualquier organismo o institución que le sirva de apoyo para su reconocimiento. (...) Él hace su vida. Durante todos estos años ha permanecido en silencio y la única verdad que hay es que Javier es el hijo de Julio Iglesias. (…) En aquellos años Julio era poderoso y podía mover hilos. Mi hijo tiene sus derechos y los va a ejercitar". Además, advierte que próximamente podría recurrir al rey Felipe VI: "Ya digo que habrá muchas sorpresas y buenas".