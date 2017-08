Teresa Bueyes deja plantada en directo a Alba Carrillo: "Estoy harta. Renuncio"

La abogada de Alba Carrillo se ha cansado de su clienta. La periodista Paloma García Pelayo desvelaba en exclusiva en El programa del Verano unos rumores que acusaban a la letrada de haberse beneficiado del trabajo de Alba Carrillo. Algo que ha acabado con la paciencia de Teresa Bueyes que ha confirmado en directo que ha renunciado a la defensa de la ex superviviente.

García Pelayo comentó durante el programa la pérdida de confianza de Alba Carrillo con su abogada. Tras estas afirmaciones, Teresa Bueyes entró por teléfono y afirmó en exclusiva que acababa de dejar a su clienta: "Os anuncio que ahora mismo acabo de renunciar a la defensa de Alba Carrillo. Voy a renunciar a defenderla en cualquier cosa, que es lo único que he hecho hasta ahora. Que se me atribuyan labores de representación es muy fuerte. Estoy en Ibiza y estoy espeluznando con lo que estáis contando. No me compensa bajo ningún concepto. Los meses que ha estado en la isla yo no he tenido platós de televisión, yo lo único que hecho ha sido defenderla. Tenemos la misma representante. Como esto ha llegado hasta aquí os anuncio que he dejado de representar a Alba. Antes de entrar por teléfono le he avisado por un Whatsapp. ".

A pesar de la buena relación de la que siempre han presumido, Bueyes asegura que no ha podido hablar con su amiga: "No me ha cogido el teléfono desde que vino de la isla, todo ha sido vía Whatsapp. Yo ya me he hartado y dejo de representarla. Yo a Alba la quiero, la adoro y precisamente para que no se deteriore la amistad he llegado a un punto que es mejor dejar las cosas así. No me extrañaría que en el círculo de Alba se estén comentando estas informaciones sobre mí".

Los colaboradores le insistían en que no se precipitara en sus palabras porque solo eran rumores y primeras informaciones: "Yo he prestado asesoramiento legal y he cobrado honorarios por mi trabajo de abogada no por representación artística. Esto se está liando demasiado y no me interesa nada y más cuando se está tocando la imagen pública mía", aclaró Bueyes. Ante la pregunta de si ella había solicitado un porcentaje de representación de Alba Carrillo, la abogada dejó claro que "hubo una entrevista en la que necesitó asesoramiento legal y llegamos al acuerdo de un 10%. Pero eso no tiene nada que ver con la representación artística".