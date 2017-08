Las "pruebas médicas" con las que Kiko Hernández plantará cara a Chabelita

Kiko Hernández se ha convertido en el nuevo enemigo de la familia Pantoja. El clan lleva dos semanas en boca del colaborador que ha anunciado varias informaciones relacionadas con ellos. El viernes pasado, Kiko Hernández anunció, tras dos días de espera para confirmar la noticia, que Chabelita estaba esperando su segundo hijo. El primero con su marido Alejandro Albalá. Aunque el colaborador no puedo contrastar al 100% la noticia, aseguró que poseé pruebas médicas que certifican su información.

Según aseguró Hernández, la hija de Isaben Pantoja habría visitado hace dos semanas el Hospital Quirón Sagrado Corazón de Sevilla "porque había manchado y estaba embarazada". Cuatro días después, y aprovechando la visita de su ex amigo Fausto Cabrera en Sálvame, mandó un comunicado por medio de su abogada donde desmentía la noticia.

Su prima Anabel también desmintió la información, enfadando a Kiko Hernández, que no dudó en arremeter contra ella: "Anabel Pantoja, que sea la última vez que tú desmientes una noticia porque yo cuando vengo aquí, vengo a trabajar". Además, destacó la desconfianza que siente la familia Pantoja hacia ella: "Tu familia se ríe de ti. Eres la última persona a la que contarían algo".

Este jueves, Chabelita volvió a enviar otro comunicado a través de su abogada en el que pedía a Kiko Hernández una rectificación de sus palabras, junto con amenazas de tomar acciones legales en el caso de no hacerlo, y que más tarde compartió en sus redes sociales.

gracias por vuestros tweets! os leo a todos👍🏼 pic.twitter.com/ggJUklWzZw — Isa Pantoja (@IsabelPantojaM) 3 de agosto de 2017

Aún así, Kiko Hernández no se retracto e insistió en su información: "Estaba embarazada pero las cosas de la vida pues son así, la naturaleza es así, pero que hace tres semanas estaba embarazada. Ha tenido problemas muy graves, el manchado no quiere decir que no lo tenga. A fecha de hoy yo no te puedo decir al 100%, pero hasta hace dos días estaba embarazada. Mi fuente me dijo que tenía un riesgo. Tengo pruebas médicas que así lo acreditan".