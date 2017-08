¿Por qué todo el mundo deja tirada a Alba Carrillo?

Es un hecho: la relación hasta ahora irrompible entre Alba Carrillo y su abogada Teresa Bueyes ha llegado a su fin. La letrada ha renunciado a la defensa de su cliente después de que esta no se pusiera en contacto con ella desde que volviese de Supervivientes y estallase la polémica por la presencia del hijo Fonsi Nieto en las instalaciones de Telecinco.

A Alba no le habría sentado bien que Teresa se hubiese paseado por los platós de televisión durante su estancia en Honduras, considerando que estaba "haciendo caja" a su costa. Después de que esta información se hiciera pública, la abogada decidió dar su propio golpe de efecto y cortar en directo con Alba para siempre.

Bueyes renunció a la defensa de la que fuera mujer de Feliciano López por cuestiones irreversibles y el propio bien de su imagen, algo que habría sorprendido sobremanera a la modelo, quien no obstante ya estaba molesta porque Bueyes presuntamente habría cobrado ciertas cantidades por representación durante su estancia en Honduras.

Alba, que a modo de respuesta, ha publicado un airado "de este gato no se lame más el plato. Algunos ya lo han hecho y seguimos para BINGO". Pero además, la modelo se dispone a aparecer en Sábado Deluxe, en un programa que se anticipa movido por la cantidad de cuestiones que ahora mismo acorralan a Alba.

Tal y como se explicó en la crónica rosa de Es la mañana de Federico en esRadio, Bueyes no es la primera persona que deja a Alba en la estacada recientemente. Además de su abogada, su representante actual también ha decidido dejarla, convirtiéndose en el octavo que deja sus labores en el último y sonado año de la joven Carrillo.

Pero aún hay más. A su separación de Feliciano López, que inició la mediática racha de la modelo, se le añaden más broncas, y es que a Alba, tal y como confirmó el periodista Carlos Pérez Gimeno en esRadio, "no le dura mucho la gente que tiene alrededor". Daniel Carande añade también en esta línea que "unas amigas con las que, antes de casarse con Feliciano, montó una historia de organización de eventos, salieron por patas. Qué tendrá que todo el mundo le abandona". Muchas compañeras de profesión, igualmente famosas, han renunciado a su amistad con ella o seguir tratándola, precisamente por su difícil carácter.

Detrás de todo, la figura de la madre de Alba, Lucía Pariente, también en el ojo del huracán por presuntamente ser en parte responsable de los vaivenes de su hija y, en definitiva, malmeter y hablar por la espalda de todas aquellas personas con las que se relaciona sentimental o profesionalmente. La reservista, por su parte, prefiere responder con misteriosos mensajes y cuando le preguntan al respecto entona la canción "Lady, lady" del mítico grupo Bravo. ¿Qué nos quiere decir? ¿Será una respuesta a la que fue abogada de su hija? Solo Lucía tiene la respuesta, lo que está claro es que se avecina una nueva guerra en el frente Carrillo y parece dispuesta a dejarnos muchos titulares.

Alba se despide de Ángel Nieto | Instagram

Entre ellos, la de una futura guerra judicial que se añade a las demás de Alba. Y no, no es con Feliciano López. Fonsi Nieto se dispone a luchar por el reconocimiento de la paternidad y también la custodia de Lucas, su hijo con ella, a partir del mes de septiembre, cuando se reactive la actividad en los juzgados. Lo que finiquita definitivamente la relativa buena relación entre ambos, por mucho que Alba haya lamentado en Instagram la trágica muerte del tío de su ex, el piloto Ángel Nieto.

¿Qué podemos esperar del Deluxe del sábado? El periodista Daniel Carande lo tiene claro: "Ella va a reconciliarse con Jorge Javier, porque de Fonsi Nieto no puede hablar por la demanda". Lo único que está claro es que el culebrón continúa.