Laura Gadea cuenta la verdad sobre su fría despedida de Josep Pedrerol

Durante el fin de temporada de El chiringuito de jugones se vivió un momento de tensión entre el presentador Josep Pedrerol y la encargada de las redes sociales Laura Gadera. Una noche en la que la tensión con el presentador fue más que evidente, demostrando que la relación entre ambos era distante.

Josep Pedrerol dio paso a un vídeo en el que se rememoraron los nueve años que lleva el programa en antena, agradeciendo a todos los colaboradores que habían pasado por el plató. Tras el vídeo se dirigió a Gadea: "Laura Gardea mucha suerte. ¿Has estado bien? ¿Ha merecido la pena?", le preguntó el presentador. "Sí. Claro. Por supuesto", se limitó a decir ella.

Semanas después, Laura ha aclarado su fría e incómoda salida del programa asegurando que no fue despedida: "Simplemente no llegamos a un acuerdo". Unas declaraciones que ha realizado en su cuenta de Viptter, una red social para famosos. Con sus palabras, ha intentado callar los rumores que aseguraban que se había tratado de un despido.

"Hola a todos. Sois muchos los que me preguntáis si voy a seguir o no en El Chiringuito. Os diré que no, que no voy a continuar la próxima temporada y en contra de todas esas informaciones que han salido diciendo que me habían despedido, pues no, lo siento, pero no ha sido el caso. Simplemente no hemos llegado a un acuerdo para la renovación de la próxima temporada", empieza contando Laura en el vídeo. "Siempre intento ser positiva y prefiero quedarme con lo mejor y daros las gracias por todo el apoyo que he tenido siempre. Tengo proyectos en marcha y estoy muy contenta, muy ilusionada y con ganas de contaros todo", aseguró.